Juventus, colpo di scena e mani nei capelli per Agnelli: è saltato tutto

Calciomercato Juventus, per Agnelli arriva la notizia che non ci voleva: è saltato tutto e ora si complica anche un’altra operazione.

La Juventus, dopo la prima vittoria conquistata in questa nuova stagione all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, continua a lavorare sul mercato. Tanto nelle operazioni in entrata, quanto su quelle in uscita. Proprio sotto questo punto di vista si complica una situazione in particolare. Non arrivano, quindi, buone notizie per Andrea Agnelli.

La Juventus è ora alle prese con i diversi infortuni. Alcuni più pesanti di altri, come quelli di Di Maria e Pogba ultimi arrivati. Da una parte quindi il club pensa al campo e a come riavere la squadra al completo il prima possibile, mentre dall’altro grande attenzione è posta sulle questioni di calciomercato.

In questo senso è arrivata una notizia che, ormai, era già dalla giornata di ieri nell’aria. È infatti saltata l’operazione che avrebbe potuto condurre Adrien Rabiot al Manchester United. Queste le ultime novità sulla trattativa con il club di Premier League.

Calciomercato Juventus, salta l’operazione in uscita per Rabiot: il Manchester United chiude i dialoghi

L’affare tra il Manchester United e la Juventus per Adrien Rabiot adesso sembrerebbe essere definitivamente sfumato. Le richieste del giocatore sull’ingaggio, di circa 9 milioni di euro a stagione più le alte commissioni, frenano le intenzioni dei Red Devils di portarlo in rosa. Nonostante l’accordo già trovato con la Juventus per il trasferimento fissato a 18 milioni di euro.

A riferirlo è ‘Tuttomercatoweb’, secondo cui appunto il club di Premier League avrebbe anche deciso di chiudere i dialoghi che stava intrattenendo con la madre del centrocampista che, com’è noto, è anche il suo procuratore. Rabiot, quindi, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, resterà alla Vecchia Signora. Dal canto della Juve, però, in questo modo si complica anche l’eventuale operazione in entrata di Paredes, giocatore voluto da Allegri per il proprio centrocampo.