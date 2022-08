“Ha detto no”, eppure Mourinho gongola: Roma, i tifosi incrociano le dita

La Roma pronta a chiudere l’ennesimo colpo di mercato? Ecco la notizia che fa gongolare Mourinho e fa incrociare le dita ai tifosi.

L’esordio a Salerno è stato convincente: la Roma c’è e fa sul serio, in attesa che i nuovi acquisti entrino pienamente a regime e che la rosa si completi del tutto. Anche perché mancano ancora uno-due tasselli per consegnare a Mourinho la squadra dei suoi ‘sogni’.

Sogni che combaciano con quelli di continuare a vincere. Dopo la Conference League della scorsa stagione, lo Special-One non vuole porre limiti alla provvidenza. Così sul mercato continua il pressing dell’ex United e Tottenham.

L’idea è quella di completare l’organico con un altro nome di lusso, un altro svincolato che farebbe comodo ai giallorossi. Andrea Belotti è il profilo ideale come vice-Abraham, anche se nuovi sviluppi tardano ad arrivare.

Roma-Belotti, la notizia fa gongolare Mourinho: i tifosi ci sperano

Come raccontato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Roma attende il momento giusto per chiudere il colpo Belotti. Il DS Tiago Pinto è attualmente a Milano, dove ha lavorato per piazzare i calciatori in esubero (tra tutti Shomurodov). Senza qualche uscita, i giallorossi si trovano con le mani legate e impossibilitati a chiudere la firma del Gallo.

Tuttavia, lo stesso volto noto di ‘Sportitalia’ rassicura i tifosi capitolini: “Finora Belotti ha detto no a tutti, ma non può aspettare un’altra settimana. Mou insiste”, ha twittato Pedullà. Il Gallo sta aspettando la Roma e la Roma sta aspettando il Gallo: lo Special-One ha le idee chiare per la sua ‘Magica’ e non intende mollare la presa per l’ex capitano del Torino. Presto sono previsti nuovi sviluppi.