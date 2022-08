Roma, Mourinho spinge: colpo last minute, Tiago Pinto sfida l’Inter

Mourinho vuole ancora dei rinforzi per la sua Roma, ma su un obiettivo di mercato bisogna battere la concorrenza dell’Inter.

Dopo il grandissimo entusiasmo scatenato sia dalla vittoria della Conference League che dalla super campagna acquisti di questa sessione di mercato estiva, la Roma continua il suo momento ‘magico’. I giallorossi, infatti, hanno cominciato nel migliore dei modi il campionato, considerando che hanno battuto la Salernitana all’esordio.

I capitolini hanno avuto meglio dei granata grazie al gol di Cristante ma il risultato poteva essere sicuramente più rotondo, considerando le tante occasioni sprecate dagli uomini di José Mourinho. Dopo il match dell’Arechi, la Roma scenderà di nuovo in campo lunedì prossimo per sfidare la neopromossa Cremonese.

Nonostante l’inizio del campionato, in casa giallorossa a tenere banco è ancora il calciomercato. Il tecnico portoghese, di fatto, ha più volte ribadito la necessità di ulteriori rinforzi per la sua squadra. Mourinho punta sia ad un attaccante (il primo obiettivo è Andrea Belotti) che un difensore. Proprio per il ruolo di centrale bisogna registrare un duello con l’Inter di Marotta.

Roma, Mourinho vuole un difensore centrale: duello con l’Inter per Akanji

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Tiago Pinto e Beppe Marotta stanno seguendo con molta attenzione Manuel Akanji del Borussia Dortmund. I nerazzurri, dopo gli addii di Kolarov e Ranocchia, hanno di fatto l’obbligo di prendere un nuovo difensore centrale.

Lo svizzero potrebbe essere un ottimo colpo last minute per entrambe le squadre. Il Borussia Dortmund, infatti, potrebbe lasciare andare via Akanji ad un prezzo relativamente basso sia perché ha il contratto in scadenza sia perché non vuole rischiare di perderlo a zero l’anno prossimo.