Incontro e accordo trovato: Roma, gioia in arrivo per Mourinho

Calciomercato Roma, arrivano belle notizie alla corte di José Mourinho: fissato l’incontro e trovato l’accordo con il giocatore.

La Roma è un’altra, tra le sette sorelle del campionato italiano, ad averla spuntata nella prima giornata della nuova stagione. I giallorossi hanno infatti vinto, seppur di misura, contro la Salernitana, portando a casa tre punti importanti. Ora, in ottica mercato, è in arrivo un’altra gioia per José Mourinho. Ecco di cosa si tratta.

José Mourinho e la sua Roma hanno vinto contro la Salernitana nella prima giornata di questa stagione di Serie A. Il percorso è iniziato guadagnando tre punti con una squadra che i Friedkin stanno plasmando sulle richieste del proprio tecnico.

Gli innesti di mercato stanno perciò già facendo sentire la differenza. Dybala, Wijnaldum, Celik, Matic sono arrivati per dare il proprio contributo negli impegni che il club deve affrontare. E si sono uniti ai big già presenti in squadra. Mourinho ora può vantare un attacco che in pochi hanno, composto insieme da Pellegrini, Dybala, Abraham e Zaniolo. Proprio su di lui sono arrivate anche novità dell’ultim’ora.

Calciomercato Roma, le ultime su Zaniolo: il giocatore resta alla corte di Mourinho, fissato l’incontro per il rinnovo

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso per Nicolò Zaniolo sarebbe arrivata la decisione definitiva per il futuro. Il giocatore, con l’apertura del mercato, è sembrato essere a un passo dall’addio alla Roma. Eppure nessuna grande offerta è arrivata ai telefoni del club e del suo entourage.

José Mourinho può perciò essere contento, dal momento che non ha mai fatto mistero di non essere intenzionato a rinunciare al classe ’99. Stando alle ultime, quindi, tra Claudio Vigorelli (agente di Zaniolo) e il club il nuovo incontro è fissato a settembre: in ballo c’è la decisione sulla data a cui portare la scadenza di contratto. Attualmente fissata al 2024. Si pensa allora, a questo proposito, al 2027 come nuovo termine.