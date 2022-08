Colpo di teatro Fiorentina, la decisione di Italiano è ufficiale: doppia esclusione

La Fiorentina emana, in via ufficiale, quella che è stata la scelta di Vincenzo Italiano: salta subito all’occhio la doppia esclusione.

La Fiorentina, dopo aver ottenuto la prima vittoria in Serie A contro la Cremonese grazie al gol di Mandragora arrivato all’ultimo minuto, ora si prepara a una nuova sfida. Stavolta la gara non sarà di campionato, bensì di Conference League. A questo proposito, è arrivata anche la decisione ufficiale presa da Vincenzo Italiano.

Nella serata di domani, alle ore 21:00, quindi la Fiorentina ospiterà il Twente allo Stadio Artemio Franchi per i playoff di Conference League. La scorsa stagione la squadra viola è riuscita a riagganciarsi all’Europa e ora non vuole commettere passi falsi.

Con quest’intenzione, allora, Vincenzo Italiano ha preso la propria decisione in merito ai giocatori da voler convocare per il match previsto. Domani andrà in scena la gara di andata, mentre per quella di ritorno (che si terrà in Olanda) si dovrà attendere giovedì 25 agosto. Nella lista dei convocati, in ogni caso, salta subito all’occhio la doppia esclusione. Ecco chi sarà assente.

Conference League, ecco le scelte di Italiano per Fiorentina-Twente: non solo Kokorin, esclusione anche per Benassi

La Fiorentina si prepara ad affrontare, nella serata di domani, il Twente per i playoff di Conference League. Proprio in merito a quest’impegno è stata diramata, direttamente dal sito ufficiale del Uefa, anche la lista dei convocati. Come portieri ci saranno Cerofolini, Gollini, Terracciano. Per la difesa saranno presenti Dodo, Biraghi, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Venuti, Quarta, Nastasic, Igor.

A centrocampo sono stati scelti Bonaventura, Saponara, Maleh, Zurkowski, Duncan, Amrabat, Mandragora. Infine, in attacco ci saranno Jovic, Cabral, Ikoné, Nico Gonzalez, Sottil, Kouamé.

Doppia esclusione allora per Italiano che, oltre a Kokorin (ormai fuori dal progetto viola), non avrà con sé neppure Marco Benassi che invece era partito titolare contro la Cremonese. Il giocatore non può prendere parte a queste due sfide per un motivo ben preciso: il suo nome non è stato precedentemente inserito nella lista Uefa provvisoria presentata dalla Fiorentina.