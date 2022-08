Milan-De Ketelaere, dal nulla arriva la sentenza: tifosi spiazzati

Il Milan si gode la partenza col piede giusto e l’esordio di De Keteleare. A sorpresa arriva la sentenza che spiazza i tifosi rossoneri.

Bisognava riprendere da dove si era lasciato e il Milan non ha disatteso le promesse. L’esordio con l’Udinese è stato brillante, seppur qualche difficoltà iniziale e le tante assenze che hanno funestato l’organico allenato dal tecnico Stefano Pioli.

Organico che, però, ha trovato anche qualche volto nuovo. Soprattutto qualcuno già deputato ad essere un leader tecnico di questo Milan 2022-2023. È il caso di Charles De Ketelaere, arrivato dopo tanto penare dal Bruges e ora pronto ad incantare i tifosi rossoneri.

Nel suo primo spezzone di Serie A, il centrocampista belga ha messo in mostra già qualche colpo importante. E questo ha scatenato i paragoni e le sentenze dei tanti opinionisti della scena sportiva italiana.

Milan-De Keteleare, arriva la sentenza di Cassano: tifosi spiazzati

“Quando lo guardo, penso ad un finto lento. È veloce di testa, ha l’idea più rapida degli altri”: così Antonio Cassano incorona De Ketelaere in diretta alla ‘Bobo TV’. L’ex rossonero ha speso parole al miele per il fantasista fiammingo, prima di lanciarsi in una sentenza ed in un paragone che ha spiazzato un po’ i tifosi del Diavolo.

“Lui giocava più in mezzo al campo, ma De Ketelaere mi ricorda Redondo. Ha delle qualità sopraffine, come le sue”. Non finisce qui, però, l’accostamento di FantAntonio: “Sai chi altro mi ricorda? Guti… Ecco, De Ketelaere sembra un misto tra Guti e Redondo”.

Insomma due nomi e due figure pesanti, accostate ad un calciatore che ha appena iniziato a muovere i primi passi nel nostro calcio. Dalla sua il Milan non può che incrociare le dita e sperare che i paragoni lanciati da Cassano tengano.