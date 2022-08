Monza, cambia ancora la difesa di Stroppa: ufficiale l’operazione

Nuovo addio in casa Monza. Cambia ancora la difesa, con l’operazione in uscita annunciata dal club italiano e dal club acquirente.

Il Monza lascia partire il 24enne Pedro Pereira. L’esterno portoghese, con un passato italiano già alla Sampdoria e al Genoa, lascia la Serie A, appena conquistata con il club brianzolo. Pereira vivrà un’esperienza professionale in Turchia, all’Alanyaspor.

A comunicare la riuscita della trattativa è stata proprio la società italiana, attraverso una nota ufficiale. Il giocatore “si trasferisce all’Alanyaspor a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023. L’esterno portoghese ha collezionato 35 presenze in biancorosso, ed è stato tra i protagonisti della storica promozione in Serie A dei brianzoli”.

In mattinata Pedro Pereira è giunto presso il club per le visite mediche, poi l’incontro con il tecnico Francesco Farioli, che avrà a disposizione un ulteriore rinforzo per la propria difesa.

Monza, Pereira ceduto all’Alanyaspor: i termini del trasferimento

Il Monza continuerà quindi ad essere proprietario del cartellino del lusitano e apparentemente contribuirà anche al pagamento di metà dell’ingaggio stagionale. La decisione di cederlo sarebbe sorta dopo aver analizzato la rosa a disposizione di Stroppa, considerando anche le coppie nei vari ruoli e relativi esuberi. Lo spazio a disposizione di Pereira sarebbe stato limitato.

Il club turco ha condiviso le immagini dell’arrivo e della firma di Pereira e riportato le sue dichiarazioni al sito ufficiale: “Sono davvero felice. Prometto di fare del mio meglio per il successo della squadra. Conoscevo la squadra grazie a Wilson Eduardo. Ho anche altri amici in diverse squadre e conosco bene il campionato. Quando ho parlato con Wilson, mi ha trasferimento delle ottime impressioni e anche questo ha avuto un ruolo importante nella mia scelta”.