Monza, uno schiaffo alle critiche: un altro acquisto per Galliani

Il Monza è uno dei club più attivi in questa sessione di mercato. Mancano pochi giorni, ma i brianzoli non sono intenzionati a fermarsi.

Il Monza neo promosso è probabilmente la più grande rivelazione di questo calciomercato. Era dai tempi del ritorno in Serie A di Juventus e Napoli che una squadra neo promossa non investiva così tanto ed il club brianzolo non ha intenzione di fermarsi. La sconfitta al debutto contro il Torino ha mostrato alcune lacune e la società di Berlusconi e Galliani è al lavoro per colmarle.

La dirigenza biancorossa ha realizzato colpi in ogni reparto e sono arrivati oltre dieci acquisti. Il Monza ha annunciato la settimana scorsa l’arrivo di Pablo Mari’ e Andrea Petagna, ma coltiva ancora l’idea di una squadra giovane e italiana. Nel mirino della società c’è un giovane talento a centrocampo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport è ormai imminente l’arrivo del centrocampista della Juventus Niccolò Rovella, importante rinforzo per la cabina di regia di Stroppa. Il Monza, visto i problemi fisici di Pessina e Sensi, ha bisogno di nuovi colpi a centrocampo ed ormai anche Rovella è in arrivo.

Monza, ormai quasi fatta per Rovella

Rovella ha giocato uno spezzone di gara in Juventus-Sassuolo, ha ben figurato ma il giocatore è destinato alla cessione. Il giocatore doveva essere annunciato già la scorsa settimana, ma alcuni problemi hanno frenato la trattativa. Ora Rovella sarà il quattordicesimo colpo del clamoroso calciomercato biancorosso.

Con la pista Icardi ormai sempre più lontana il Monza lavora costantemente per completare la rosa di Stroppa e regalargli una squadra già molto competitiva per ottenere una salvezza tranquilla. I tifosi biancorossi sognano e il Monza è carico in vista di questa prima stagione in Serie A.