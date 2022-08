Icardi, arriva il colpo di scena: cambia squadra subito, l’offerta spiazza

Dopo diverse settimane il futuro di Mauro Icardi potrebbe arrivare ad una svolta. La permanenza del giocatore al PSG è complicata.

Mauro Icardi ha vissuto i migliori momenti della sua carriera in Italia. Il centravanti argentino ha iniziato in Serie A con la maglia della Sampdoria e si è consacrato con la maglia dell’Inter, dove in poco tempo, è diventato uno dei migliori attaccanti a livello internazionale. Pian piano l’ascesa del giocatore è calata ed ora Icardi vive un momento molto difficile.

Fin dagli inizi al PSG Icardi ha trovato sempre meno spazio ed era diventato una riserva nel club parigino. Con l’arrivo di Galtier in panchina il tecnico ha fatto letteralmente ‘piazza pulita’ ed ha deciso di mandare via i giocatori che non facevano parte del suo progetto. Ormai Maurito è un ‘separato in casa’ e potrebbe diventare un intrigante opzione di mercato.

Nelle ultime settimane il giocatore è stato accostato a diversi club italiani ed europei e in particolare è stato accostato all’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Con l’arrivo di Petagna in Brianza la pista sembra essere sfumata ma Icardi potrebbe comunque lasciare Parigi.

PSG, Icardi verso il Galatasaray

Nelle ultime ore arrivano importanti novità sul futuro di Mauro Icardi. Secondo quanto riporta il giornalista Nicolò Schira il Galatasaray sarebbe pronto a realizzare un’offerta importante per prendere il giocatore in prestito dal PSG. Dopo Dries Mertens il club turco potrebbe realizzare un altro ‘colpo da novanta’ per il suo reparto offensivo.

Il club parigino è disposto ad aprire alla formula e parteciperebbe volentieri a pagare parte dell’ingaggio del giocatore, di ben 10 milioni di euro annui. Ora tocca anche al giocatore, che, deve decidere se trasferirsi in Turchia. Sono ore frenetiche ed il futuro di Mauro Icardi potrebbe presto cambiare.