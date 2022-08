Calciomercato Roma, Mourinho lo saluta: è a un passo dall’addio

José Mourinho si prepara a salutare un giocatore che non rientrava più nei suoi piani per la Roma del futuro: l’accordo è a un passo.

Archiviata la prima giornata di Serie A con una vittoria contro la Salernitana, arrivata al termine di una prestazione comunque migliorabile, la Roma si prepara all’impegno con la Cremonese in programma lunedì con un occhio rivolto al calciomercato. Dove José Mourinho aspetta novità in entrata ma anche in uscita.

Per quanto riguarda gli arrivi lo Special One aspetta ancora di poter completare l’attacco con l’arrivo dello svincolato Andrea Belotti. Tra i partenti invece diversi i nomi ancora in lista che non rientrano nei piani del tecnico portoghese, anche se per uno di loro l’addio alla Capitale dovrebbe essere ormai prossimo.

Secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito in Germania e Francia Justin Kluivert sarebbe più vicino che mai all’approdo in Premier League.

Roma, Kluivert prepara le valigie: c’è il Fulham

Il figlio d’arte – il padre Patrick è stato centravanti di Ajax, Milan e Barcellona oltre che della Nazionale olandese – è infatti ormai pronto a unirsi al Fulham, che lo acquisterà in prestito con obbligo di riscatto nel caso vengano soddisfatte determinate condizioni.

23 anni compiuti lo scorso maggio, Justin Kluivert sembra dunque pronto a voltare pagina dimenticando un’esperienza alla Roma che è stata per lui tutt’altro che soddisfacente. Arrivato per circa 18 milioni di euro nell’estate 2018, dopo due stagioni condite da 66 presenze e 9 reti si è ritrovato fuori dai piani giallorossi.

Le ultime due stagioni le ha trascorse in prestito, prima in Bundesliga con il Red Bull Lipsia (27 presenze, 4 reti e mai la titolarità) e poi in Ligue 1 con il Nizza, esperienza chiusa con 6 gol in 31 apparizioni. Adesso proverà a ripartire dal Fulham.