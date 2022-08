Salti di gioia Juric: Torino, la manna adesso è ufficiale

Il Torino annuncia la conclusione felice della trattativa: adesso è ufficiale l’arrivo in squadra del nuovo rinforzo. Sorride mister Juric.

La partenza di Gleison Bremer, spostatosi nella Torino della Juventus, ha lasciato un vuoto dal grande valore tecnico nella retroguardia dei granata e da settimane la società era a lavoro per il miglior rinforzo da consegnare a mister Juric. Il profilo prescelto è stato scovato in casa Ajax e rende sicuramente felice il tecnico croato, considerata la grande qualità del rinforzo: si tratta di Perr Schurrs.

La società ha concordato con gli olandesi l’acquisto per 12 milioni di euro circa. Un esborso importante da parte del club di Urbano Cairo, che fa comprendere le aspettative sul giovane difensore classe ’99. Tra l’altro, da inizio stagione, Schurrs ha già disputato due gare con l’Ajax, mostrandosi in grandissima forma.

Quest’oggi è sbarcato a Torino per le visite mediche di rito e per la firma del contratto. Poi l’annuncio del tesseramento.

Torino, Schurrs è ufficiale: i dettagli dell’accordo con l’Ajax e il difensore

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Torino ha condiviso un comunicato nel quale ha annunciato ufficialmente l’arrivo in squadra del giocatore. Schurrs è stato tesserato a titolo definitivo dall’Ajax. Il club ha poi dettagliato il percorso sportivo del giocatore, ricordando che ha già debuttato sia in Champions che in Europa League, quindi può apportare esperienza anche internazionale ai granata.

“Buona fortuna in Italia, Perr”, ha invece scritto l’Ajax su Twitter. La società ha tributato un addio con tutti gli onori al giocatore, che ha trascorso ben 4 stagioni nella fila degli olandesi, e specificato che l’accordo col Torino è stato siglato per 9 milioni di euro che possono arrivare a 11,3 milioni di euro totali a seconda del raggiungimento di alcuni bonus. Infine, l’Ajax ha pubblicato un’ultima intervista al giocatore: “Alla mia età ho scelto di voler giocare ogni settimana. Il Torino è una grande opportunità, hanno un grande progetto. La Serie A è un campionato molto importante, specialmente per i difensori”.