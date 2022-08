Esordio in Europa vincente per Italiano: la Fiorentina batte il Twente 2-1

Triplice fischio al Franchi di Firenze per il primo atto dei playoff della Conference League: il match tra Fiorentina e Twente termina 2-1.

Il peso dell’esordio in Europa non mancava, ma la prima sul palcoscenico continentale di Vincenzo Italiano è partita col botto. Sono bastati pochissimi minuti alla formazione viola per sbloccare il risultato e mostrare i denti (e le unghie) al Twente, ospite questa sera al Franchi.

Dopo soli 120 secondi di gioco, Biraghi e Sottil dialogano spettacolarmente sulla sinistra, con il terzino azzurro che pesca perfettamente al centro Nico Gonzalez. L’argentino insacca con uno splendido colpo di testa, che fa subito esplodere il Franchi.

Franchi che accompagna con entusiasmo il primo tempo incontenibile della formazione viola. Al 31′ la Fiorentina raddoppia e lo fa con Cabral, bravo a finalizzare in scivolata un’azione nuovamente nata sulla sinistra e sull’asse Biraghi-Sottil.

Fiorentina-Twente, i viola rallentano nel secondo tempo e Cerny riapre tutto

Nel secondo tempo, però, iniziano a calare i ritmi ed incalza la poca lucidità tipica del calcio d’agosto. La Fiorentina perde qualche colpo e perde smalto in fase di pressing, anche se qualche buona occasione (almeno in potenziale) non manca alla formazione allenata da Vincenzo Italiano.

Il numero dei pericoli prodotti, tuttavia, è nettamente inferiore rispetto a quello della prima frazione. E il Twente non si lascia pregare quando c’è da ripartire in transizione. Così cala il ritmo della Fiorentina e la formazione olandese ne approfitta: al 65′ l’imbucata per Cerny (forse in leggero fuorigioco), che buca la difesa toscana e riapre il risultato sul 2-1.

Nel finale Italiano si affida a Jovic e ai cambi della propria panchina, ma il ritmo della squadra viola fatica a rifarsi tambureggiante. Al triplice fischio il risultato recita 2-1 per la Fiorentina: un buon risultato per la prima europea dell’ex Spezia, anche se tiene apertissima la qualificazione in vista del ritorno in casa del Twente.