Addio e colpo di scena: Atalanta, il retroscena spiazza i tifosi

Dopo aver vinto contro la Sampdoria, in casa Atalanta è stato svelato un retroscena che riguarda l’addio di un giocatore.

Dopo aver vinto al debutto in campionato per 0-2 contro la Sampdoria con le reti di Toloi e Lookman, l’Atalanta sarà impegnata domenica sera nel primo scontro diretto della stagione. I nerazzurri, infatti, sfideranno il Milan campione d’Italia.

La gara del Gewiss Stadium di domenica per entrambe le squadre sarà il primo vero esame stagionale, anche se è certamente l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ad avere molti più punti interrogativi tra le sue fila. I bergamaschi, infatti, hanno cambiato molto di più rispetto al Milan di Stefano Pioli.

In casa nerazzurri, di fatto, ci sono tanti cambiamenti. Se da un lato sono arrivati Ederson, Lookman e Soppy, dall’altro sono partiti giocatori del calibro di Freuler, Miranchuk, Gollini e Pessina. Tuttavia in questi ultimi giorni ci potrebbero essere altri addii tra le fila del gruppo guidato da Gasperini.

Atalanta, il retroscena sull’addio di Malinovskyi: rapporto deteriorato con Gasperini

In queste ore, di fatto, si sta facendo molto più concreta l’ipotesi di uno scambio con il Marsiglia tra Ruslan Malinovskyi e Cengiz Under. Secondo quanto riportato dal portale ‘TMW’, infatti, la partenza dell’ucraino è sempre più probabile, considerando il suo rapporto con Gian Piero Gasperini.

Il rapporto tra i due era ottimo, ma poi tutto è cambiato quando il tecnico ha chiesto la cessione di Malinovskyi per cambiare aria nel gruppo. L’Atalanta non voleva far andare via l’ucraino, ma poi ha scelto di rispettare la decisione di Gasperini. Nelle prossime ore, quindi, si attende l’accelerata definitiva per questo scambio con Under.