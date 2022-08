Ronaldo, questa non ci voleva: l’annuncio è una mazzata

A pochi giorni dalla fine del calciomercato il futuro di Cristiano Ronaldo resta un rebus. Il portoghese è ancora in bilico.

Dopo un solo anno dal suo ritorno all’Old Trafford l’avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United si è trasformata in un incubo. Il giocatore portoghese è ‘prigioniero’ in una squadra che fatica molto e che non parteciperà in questa stagione alla Champions League. Ronaldo sta cercando una via di uscita da diverse settimane, ma, a pochi giorni dalla fine del calciomercato, la situazione non è delle migliori.

Il campione portoghese è ai ferri corti con la società ed il tecnico olandese Ten Hag mal digerisce l’atteggiamento del cinque volte Pallone d’Oro. Il noto agente Jorge Mendes sta cercando una sistemazione al giocatore, ma finora senza ottenere risultati. Cristiano è stato accostato a Juventus, Inter, Milan e Napoli in Italia e ad altri diversi club europei, ma nessuno sembra attratto dall’acquisto del 38enne calciatore.

Ronaldo è intenzionato a disputare la Champions League e valuterebbe anche la permanenza in altri club di Premier League. Nelle scorse settimane si era parlato di un clamoroso approdo al Chelsea, ma la pista è rimasta fredda ed i Blues avrebbero messo nel mirino un altro attaccante.

Ronaldo, il Chelsea vira su Aubameyang

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Fabrizio Romano, il club londinese avrebbe quasi raggiunto un accordo con l’attaccante Pierre Aubameyang. Il giocatore piace a Xavi, ma con l’arrivo di Lewandowski non è più fondamentale nello scacchiere del Barcellona e potrebbe partire per una buona offerta.

Il Chelsea avrebbe pronta un’offerta di circa 15 milioni di euro per l’esperto attaccante, ben distante dai 30 richiesti dal club della Catalogna. Le parti sono al momento distanti, ma i Blues sono speranzosi nel lieto fine di questa trattativa.