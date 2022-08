Ufficiale Ronaldo, ora è accontentato: il portoghese può esultare

Resta un rebus il futuro di Cristiano Ronaldo: oggi, intanto, sono arrivate le dichiarazioni destinate a far sorridere il portoghese.

Fin qui la ricerca di una nuova squadra (iscritta alla prossima edizione della Champions League) si è rivelata vana. Il Borussia Dortmund, per bocca del direttore sportivo Hans-Joachim Watzke, nella giornata odierna si è ufficialmente defilato mostrandosi non interessato mentre l’approdo all’Atletico Madrid, per quanto possibile, appare molto complicato. Resta quindi ancora tutto da scrivere il futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più un corpo estraneo all’interno del Manchester United.

Il rapporto che lo lega al tecnico Erik Ten Hag (finito subito nella graticola dopo le sconfitte rimediate nelle prime due partite di Premier League) è complicato. L’ex Ajax, al debutto contro il Brighton, lo ha lasciato inizialmente in panchina per poi gettarlo nella mischia soltanto nel secondo tempo. Nella gara successiva lo ha poi schierato titolare, senza però ottenere alcun contributo in fase realizzativa.

Risultato: squadra ultima in classifica con 6 reti subite ed appena uno siglato (un autogol peraltro). L’agente Jorge Mendes, nelle prossime ore, continuerà probabilmente a lavorare al fine di trovare una nuova sistemazione al proprio assistito. Il tempo, intanto, stringe: alla chiusura del mercato, infatti, mancano 13 giorni. Ecco perché, al momento, non è da escludere una sua possibile permanenza ai Red Devils. Uno scenario di cui ha parlato proprio Ten Hag in conferenza.

Ronaldo, l’annuncio di Ten Hag in conferenza

L’allenatore, incalzato dai giornalisti presenti, ha affrontato l’argomento provando a spegnere le voci secondo cui avrebbe chiesto alla dirigenza di cederlo il prima possibile. “Lo ripeto, Cristiano è nei nostri piani. Non so perché ci si concentri su di lui, ma è così”. Pace fatta quindi con il proprio calciatore? Pare di sì, in attesa di sviluppi. Insomma, che il portoghese possa ascoltare il proprio allenatore annunciare in modo netto la sua centralità nel progetto United, non può che fargli piacere. Qualora non ci fosse l’opportunità di giocare con un’altra squadra la Champions, essere essenziale nella mente del proprio allenatore è un passo avanti nella possibile ricostruzione e ricompattamento di una gloriosa squadra come lo United. Ad ogni modo, almeno dai commenti lasciati su Instagram, CR7 ha sempre negato le voci messe in giro su di lui. Ora l’attenzione, nel club, è rivolta al prossimo incontro contro il Liverpool fermo a 2 punti in classifica che si presenterà all’Old Trafford privo di Darwin Nunez.

Il Manchester United, intanto, sta continuando a lavorare al fine di regalare a Ten Hag rinforzi di qualità. La trattativa con il Real Madrid riguardante Casemiro si è sbloccata su spinta dello stesso brasiliano, intenzionato a mettersi alla prova in Premier League. Nelle casse dei Blancos entreranno 60 milioni più ulteriori 10 legati a determinati obiettivi stagionali.