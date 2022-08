“Grave errore”: beffa Juventus-Di Maria, la sentenza gela Allegri

La Juventus continua a fare i conti con la sfortuna, dopo l’esordio vincente col Sassuolo. Arriva la sentenza che beffa Allegri e i tifosi.

Esordio agrodolce per la Juventus, che ha inaugurato il proprio campionato con una vittoria e con la prima doccia fredda della stagione. L’infortunio di Angel Di Maria pesa (e non poco) sulle rotazioni di Allegri, che dovrà fare a meno del Fideo per almeno una ventina di giorni.

Così dopo il suo primo gol bianconero, è arrivato anche il suo primo stop fisico. La preoccupazione per il classe 1987, d’altronde, non mancava tra le fila dei tifosi juventini, che però si auguravano in uno sviluppo diverso.

E invece la nuova stella della Juventus è stata già costretta a fermarsi ai box, rappresentando una vera e propria beffa per il secondo anno dell’Allegri-bis.

Juventus-Di Maria, l’infortunio preoccupa. E la sentenza è una beffa per Allegri e tifosi

Un infortunio che non ha sorpreso, invece, il noto giornalista Maurizio Pistocchi. Il quale, attraverso il proprio account Twitter, non è stato tenero nei confronti della Juventus e della scelta fatta dalla dirigenza bianconera di puntare una certa fascia di atleti.

“Da anni sostengo che affrettare la preparazione pre-campionato per andare a cercare ricchi ingaggi all’ estero sia un grave errore: la preparazione è la benzina per il motore di questi atleti, che disputano 50 partite ufficiali a stagione, e va fatta con scrupolo e attenzione”.

Una sentenza che adesso ha il sapore della beffa per Allegri e i tifosi, preoccupati dalle condizioni di Di Maria. Tra una decina di giorni l’argentino si sottoporrà a nuovi esami strumentali, nella speranza bianconera di ritrovarlo quanto prima in campo.