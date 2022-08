Caos DAZN, arriva la notizia che fa esultare i tifosi: decisione drastica

Per gli utenti di DAZN sono in arrivo importanti notizie, in merito ai disservizi relativi alla trasmissione dei match di Serie A durante il primo turno stagionale.

Non è iniziata col piede giusto la stagione sportiva televisiva, per ciò che concerne il calcio, mandato in diretta dalla piattaforma streaming ‘DAZN’. La maggior parte delle sfide, previste per la prima giornata del campionato di Serie A 2022-23, non è stato possibile seguirle con continuità. Per quasi tutti gli utenti ci sono stati problemi di login e di interruzione del servizio.

La piattaforma ha cercato di assistere la clientela con dei link alternativi, quando però la maggior parte delle sfide della domenica sera soprattutto erano già nel vivo. Ciò ha portato all’intervento della politica e di Agcom per la tutela degli utenti paganti.

Dopo diversi giorni di consultazioni, è in arrivo la decisione finale per rimborsare del disservizio causato.

Disservizi DAZN, gli utenti otterranno un rimborso: i dettagli

Come riferito da ‘ANSA’, si è tenuto un tavolo tecnico, promosso dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. Le parti si sono riunite per discutere dell’accaduto durante la domenica del 14 agosto. Si sono presentati i vertici di ‘DAZN’, i rappresentanti di Agcom e la governance della Lega Serie A.

Dopo un lungo confronto si è stabilito che ‘DAZN’ verserà in modo automatico un rimborso a tutti i clienti che hanno riscontrato problemi durante la trasmissione delle partite Lazio-Bologna e Salernitana-Roma. Il rimborso equivarrà al 50% del costo mensile dell’abbonamento. Per cui 10 euro per coloro che ancora usufruiscono dell’abbonamento scontato e 20 euro per coloro che hanno di recente sottoscritto il servizio, che consente loro di riprodurre gli eventi da due dispositivi con connessioni internet diverse.