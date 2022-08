Espanyol, gol e debutto da sogno per Edu Exposito

Bellissimo debutto in maglia catalana per Edu Exposito. Il giocatore è subentrato nella ripresa ed è risultato subito decisivo.

L’avventura di Edu Exposito con la maglia dell’Espanyol è iniziata nel migliore dei modi. Il talentuoso calciatore classe 1996 è subentrato nella trasferta di Vigo contro il Celta ed ha letteralmente cambiato la gara trascinando i suoi compagni alla conquista di un pari preziosissimo. La sfida si è conclusa con il risultato di 2 a 2.

Edu Exposito ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa, quando il Celta era avanti 2 a 0, ed ha subito accorciato le distanze, siglando la rete dell’1 a 2. La squadra catalana ha trovato il pari nel finale ed Edu ha avuto un impatto incredibile per aiutare la sua squadra a rimontare.

Non solo il gol per Edu che è stato assoluto protagonista del match. Exposito è subentrato al posto di Fernando Calero dopo un’ora di gioco e, oltre al gol, ha partecipato a ben 27 azioni con passaggi chiave e un ruolo da trascinatore. Il giocatore ha firmato con il club di Barcellona pochi giorni fa, ma ha mostrato grande voglia e sembra pronto per avere un ruolo importante in squadra.

Espanyol, Edu Exposito e la dedica speciale

Il primo gol con l’Espanyol ha un significato speciale per il giocatore, che ha festeggiato in maniera abbastanza significativa. Edu Exposito ha alzato le braccia al cielo indicando la nonna Ana scomparsa nel lontano 2016. La donna, malata di Alzheimer, era molto importante per il ragazzo, che, ancora una volta, ha voluto ricordarla.

Il giocatore è intervenuto al termine del match ed ha parlato della prestazione e soprattutto del suo debutto con l’Espanyol: “Ho avuto una grande accoglienza e fin dall’inizio mi sono sentito a mio agio. Dedico questa rete alla mia famiglia, ai compagni e soprattutto a mia nonna che sta lassù. Dopo il gol del loro 2 a 0 la squadra ha dato il massimo tirando fuori tutto il necessario per ottenere un punto molto prezioso”.