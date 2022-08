Ronaldo, ennesimo colpo di scena: l’annuncio del club è una doccia fredda

Avvio di stagione complicato per Cristiano Ronaldo, alla ricerca di una nuova squadra. Un top club si toglie ufficialmente dalla corsa.

Un avvio da incubo, per entrambe le parti. Erik Ten Hag, al momento del suo arrivo in panchina, pensava di ambientarsi subito nella nuova realtà e riportare il Manchester United nei quartieri alti della classifica. Cristiano Ronaldo, dal canto suo, contava di tornare ai suoi consueti livelli in modo tale da facilitare la ricerca di una nuova squadra. Le due sconfitte rimediate in campionato per mano del Brighton e del Brentford hanno invece rovinato i piani del tecnico e dell’attaccante, legati da un rapporto quanto mai complicato.

L’ex Ajax fin qui non è riuscito ad imporre la propria figura, entrando in contrasto con diversi elementi dei Red Devils. L’elenco, in particolare, comprende i nomi di Aaron Wan-Bissaka (imminente il suo ritorno al Crystal Palace), Eric Bailly e del portoghese il cui futuro ora è tutto da scrivere. Per lui appena 127 minuti trascorsi in campo e nessun contributo in fase realizzativa.

Non proprio il migliore dei biglietti da visita. Il suo agente Jorge Mendes, da ormai qualche giorno, si è messo in moto proponendolo a diversi top club che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. Le risposte, però, non sono state quelle auspicate. Il Bayern Monaco, ad esempio, ha fatto sapere di non essere interessato ed oggi è tramontata un’altra possibile destinazione ovvero il Borussia Dortmund.

Ronaldo, altra doccia fredda: il Borussia Dortmund non lo vuole

Il direttore sportivo dei gialloneri Hans-Joachim Watzke, ai microfoni di ‘Sky Sport Germania’, ha commentato le voci riguardanti un possibile sbarco del calciatore alla corte del tecnico Edin Terzic negando di essere interessato a concretizzare l’operazione. “Adoro Cristiano Ronaldo e sarebbe un’idea incredibilmente bella vedere Cristiano giocare al Signal Iduna Park. Tuttavia non c’è stato alcun tipo di contatto fra tutte le parti coinvolte”.

Un’ulteriore doccia fredda per Cristiano Ronaldo, al quale ora non resta che sperare nell’Atletico Madrid. Diego Simeone, in occasione di una recente telefonata, gli ha confermato l’intenzione di ingaggiarlo tuttavia il colpo non si preannuncia facile: possibile che nella trattativa, come riportato da ‘The Times’, rientri uno tra Alvaro Morata e Antoine Griezmann. Il tempo, intanto, scorre. Lunedì all’Old Trafford arriverà il Liverpool (fermo a 2 punti): un crocevia già fondamentale, sia per Ten Hag che per Ronaldo.