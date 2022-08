Torino, Juric fa tremare i tifosi: l’annuncio in conferenza spiazza

Il Torino di Ivan Juric ha un bel problema da risolvere. Ivan Juric, tecnico del club granata, ha lanciato l’allarme in conferenza stampa.

Il Torino di Ivan Juric, dopo le turbolente settimane che hanno visto lo scontro col direttore sportivo Vagnati, è tornato al lavoro per ritrovare la serenità mancata. Il club granata, dopo la vittoria contro il Monza nella prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, si appresta a sfidare la Lazio di Maurizio Sarri.

L’appuntamento per la sfida contro i biancocelesti, la prima della stagione in casa, è domani alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. Tante novità in arrivo, con Juric deciso a continuare in positivo il percorso d’avvio in campionato.

Torino-Lazio, Juric in conferenza stampa

A tal proposito, pochi minuti fa proprio l’allenatore dei piemontesi, Ivan Juric, si è presentato in conferenza stampa per riferire le ultime in vista del match contro la Lazio. Durante la presentazione della sfida di domani, il tecnico ha fatto il punto della situazione anche a proposito dell’infortunio di Miranchuk.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Sono dispiaciuto per Miranchuk, aveva anche fatto gol, ma ora resterà fuori per un lungo periodo. Per noi la sua sarà una mancanza enorme, è un giocatore unico”. E poi ha proseguito: “Miranchuk non ha cominciato a lavorare con noi, ha fatto solo una rifinitura. Non è l’esempio esatto di un mercato dell’ultimo minuto, Gasperini è uno che lavora e che fa lavorare tanto. E’ andata così, magari anche l’emozione ha giocato brutti scherzi”.