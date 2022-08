Serie A, i top della giornata 1 scelti da voi: Vlahovic batte Kvara

È ripartito il campionato e con esso il Fantacalcio, le pagelle, la ricerca dei migliori ruolo per ruolo. Al primo turno trionfano rispettivamente Perin, Dumfries, Lobotka e Vlahovic.

In questa stagione stiamo realizzando una novità, sceglierete voi i migliori reparto per reparto, faremo una classifica generale premiando poi i vincitori a fine stagione. Hanno votato 7926 utenti, li ringraziamo per aver partecipato a questo sondaggio.

Sui nostri canali social e Youtube vi abbiamo proposto nella giornata di ieri i tre migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti sottoponendo le nostre indicazioni ai vostri voti.

I calciatori che finiscono sul podio andranno comunque a punti, il primo ne porta a casa cinque, il secondo due e uno il terzo. Alla prima giornata trionfa la Juventus con dieci punti complessivi, vincono Perin come miglior portiere e Vlahovic tra gli attaccanti, grazie alla doppietta con cui i bianconeri hanno steso il Sassuolo.

Perin domina tra i pali, con lui e Vlahovic è dominio bianconero

Quando la Juventus ha sbloccato la partita con Di Maria, l’inerzia della gara contro il Sassuolo è cambiata anche per le mosse tattiche di Allegri ma nei primi venti minuti i bianconeri hanno sofferto. Il Sassuolo si è reso due volte pericoloso con Defrel e Ayhan, è servito un ottimo Perin per negare agli avversari la gioia del gol.

Perin con il 48% dei voti porta a casa cinque punti, si laurea il migliore di giornata. Falcone ha difeso il pareggio del Lecce fino all’ultimo istante, quando è caduto sul gol di Dumfries. La prova è stata superlativa, il portiere ex Sampdoria ha più volte spento gli attacchi di Lukaku e compagni. Arriva secondo con il 34%, ottiene due punti. Uno solo per Handanovic (fermatosi al 28%) che, nonostante l’avanzare dell’età, si rivela sempre prezioso, anche a Lecce ha compiuto due parate da menzionare. Onana per il momento può attendere.

Dumfries “salva” l’Inter e vince le “elezioni” della difesa

Siamo in periodo di sondaggi da campagna elettorale, per la difesa sui canali di SerieANews ha vinto Denzel Dumfries, devastante il suo ingresso in campo contro il Lecce. Inzaghi ha dato una forte spinta con i cambi ma l’uomo incisivo è stato Dumfries e non uno degli attaccanti.

Dopo tante azioni da gol a cui ha partecipato, all’ultimo istante ha trovato la zampata da tre punti. Nella nostra classifica dei top di giornata ne conquista 5, ha staccato i concorrenti ottenendo il 53% dei voti.

Insegue Kalulu (35%), protagonista di una prestazione sontuosa in Milan-Udinese in cui spesso ha dovuto rimediare anche agli spazi che concedevano i rossoneri ancora in versione estiva. La medaglia di bronzo è per Toloi che non solo ha ben figurato a livello difensivo in Sampdoria-Atalanta ma ha anche segnato il gol che ha consentito agli uomini di Gasperini di sbloccare il risultato.

A Lobotka versione Iniesta la medaglia d’oro del centrocampo

Il 98% di precisione nel possesso palla, il dominio totale delle operazioni del centrocampo, lo sviluppo di gioco affidato a lui con soli sei passaggi all’indietro e in più va ascritto un gol di pregevole fattura, scusate se è poco.

Stanislav Lobotka porta a casa la medaglia d’oro per il centrocampo, oltre che la stima di Spalletti: “Oggi sembrava Iniesta”, ha detto a Verona nel post-partita.

Il regista slovacco vince con il 42% dei voti, insegue Brahim Diaz al 31%. Lo spagnolo sembrava il furetto prima che il Covid lo fermasse e lui non riuscisse più a ritrovarsi. Ha realizzato un assist per Rebic e segnato la rete del 3-2, quella che ad inizio ripresa cambia il corso della gara.

La medaglia di bronzo è di Zaniolo che ha fallito qualche occasione sotto porta all’Arechi ma è stato devastante per la capacità di condurre le ripartenze tra le linee.

Mourinho ha con lui e Dybala a ridosso di Abraham il potere di sviluppare transizioni positive ad altissima qualità. La Roma poteva chiuderla prima, ha sprecato varie occasioni e ha dovuto soffrire fino al triplice fischio senza concedere grandi palle-gol alla Salernitana.

Ne abbiamo scelti tre ma c’erano anche altri che meritavano le primarie dell’esordio in campionato, su tutti Di Maria, trascinante in Juventus-Sassuolo.

Vlahovic super star, batte tutti: anche Kvaratskhelia

Un gol su rigore e un altro su azione, premiando uno splendido spunto di Di Maria. Vlahovic non è una novità, ha iniziato a suo modo alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo. I nostri utenti l’hanno premiato con il 47% dei voti, ha sfiorato il 50% nonostante ci fosse una concorrenza agguerrita e di qualità.

Alle sue spalle c’è Rebic, in attesa di Ibra, tra Origi e Giroud l’ha spuntata il terzo litigante. Contro l’Udinese l’attaccante croato ha realizzato una doppietta, rendendosi protagonista di una prestazione da trascinatore.

La medaglia di bronzo è per un giocatore che ha l’identikit per essere una possibile rivelazione del campionato. È Kvicha Kvaratskhelia, protagonista assoluto a Verona con gol e assist, non ci era mai riuscito nessuno all’esordio nella storia del Napoli.

Ne abbiamo scelti tre, anche in questo caso con scelta dolorosa perchè anche Sanabria con gol e assist poteva starci tra le vostre scelte. Alla prossima!

CLASSIFICHE

Portieri

Perin 5 punti

Falcone 2 punti

Handanovic 1 punto

Difensori

Dumfries 5 punti

Kalulu 2 punti

Toloi 1 punto

Centrocampisti

Lobotka 5 punti

Brahim Diaz 2 punti

Zaniolo 1 punto

Attaccanti

Vlahovic 5 punti

Rebic 2 punti

Kvaratskhelia 1 punto