Atalanta, annuncio di Gasperini: lo manda via in diretta

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza ha praticamente mandato via il proprio giocatore

L’Atalanta scenderà in campo domani alle 20:45 al Gewiss Stadium, in un match importantissimo contro il Milan campione in carica. Entrambe le squadre hanno vinto nella prima giornata, rispettivamente contro Sampdoria e Udinese. Una partita del genere già alla seconda giornata è interessante per capire a che punto è il lavoro di Gasperini e Pioli. Anche perché si sono viste delle lacune la scorsa settimana, com’è normale che sia.

Ma il mercato è ancora aperto ed è argomento di discussione così come le prestazioni dei giocatori e le decisioni degli allenatori. In questo caso, si parla di Atalanta e di Ruslan Malinovskyi, che è stato praticamente fatto fuori da Gian Piero Gasperini e che dovrà trovarsi una nuova sistemazione. L’annuncio era arrivato nei giorni scorsi anche da parte della moglie dell’attaccante ucraino su Instagram.

Atalanta, Gasperini manda via Malinovskyi

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha praticamente mandato via Malinovskyi in conferenza stampa: “Negli anni scorsi con noi è sempre stato Ilicic e non avevamo mai pensato di prendere un giocatore con quelle caratteristiche. Ruslan con noi è stato straordinario ad adattarsi, ha fatto cose molto buone. Tuttavia, è giusto che l’Atalanta cerchi un giocatore capace di segnare più di sei gol”. Una frecciata non da poco per l’apporto che ha dato l’ucraino alla squadra.

Gasperini ha poi terminato dicendo: “Sul mercato si possono andare a prendere quei giocatori che hanno caratteristiche più adatte al proprio gioco”. Insomma, per Malinovskyi il futuro è lontano da Bergamo. Ha ricevuto un’offerta dal Marsiglia, ma probabilmente l’ucraino proseguirà in Premier League: tra le squadre interessate c’è il Tottenham di Antonio Conte.