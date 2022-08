Offerta monstre e addio Ronaldo: United, cosa sta succedendo

Il Manchester United dopo aver chiuso per Casemiro si fionda su un altro obiettivo che potrebbe spingere all’addio di Cristiano Ronaldo.

Non è certo iniziata nel migliore dei modi la stagione del Manchester United. La “rivoluzione olandese” affidata a Erik ten Hag avrebbe dovuto restituire ai Red Devils lo smalto perduto ormai da molti anni, tagliare i ponti con un passato recente fatto di troppi alti e bassi, regalare ai tifosi gioco, spettacolo e gol.

Qualcosa però non ha funzionato. Alla prima in Premier League lo United è stato steso in casa dal Brighton & Hove Albion 2-1. Alla seconda, sul campo del Brentford, è arrivata un’altra batosta, stavolta per 4-0. Due sconfitte contro due avversarie modeste, un gioco che non decolla, la situazione legata a Cristiano Ronaldo sempre più caotica. Ten Hag deve fare i conti con l’attualità, e l’attualità è disastrosa.

Basterà Casemiro, che era stato chiesto anche dalla Juventus ma ha preferito Manchester, a risollevare i Red Devils? Il brasiliano ormai ex Real Madrid porta di sicuro grinta e spessore in un centrocampo apparso fragile, ma quello che era stato letto da molti come un messaggio di apertura nei confronti di Cristiano Ronaldo è stato immediatamente smentito da una successiva offerta.

United: pronti 100 milioni per Antony. CR7 in uscita?

Vero è che Casemiro e Cristiano Ronaldo hanno condiviso molti anni e molte vittorie insieme al Real Madrid. Ma CR7 continua a essere un separato in casa, e anche se partito titolare contro il Brentford non tra le prime scelte nelle gerarchie di Ten Hag.

Che avrebbe invece chiesto alla dirigenza Antony, esterno d’attacco brasiliano in forza all’Ajax e dunque da lui stesso allenato nelle ultime due stagioni. Parliamo di un giocatore di appena 22 anni, cresciuto nel San Paolo e acquistato dai Lancieri di Amsterdam nel 2020 per circa 20 milioni di euro. Un punto fermo del Brasile che per il club vale circa 100 milioni.

Una cifra importantissima, che lo United cercherà di limare nei prossimi giorni dopo aver già raggiunto l’accordo con il giocatore. Come riporta l’esperto di calciomercato Nicolò Schira, infatti, Antony – al secolo Antony Matheus dos Santos – vuole lasciare l’Ajax e ha già raggiunto un’intesa con i Red Devils fino al 2027.

La trattativa sembra un messaggio indiretto a Cristiano Ronaldo: il nuovo arrivo chiuderebbe infatti ulteriormente gli spazi per lui, che a due settimane dalla chiusura del calciomercato si trova nell’inedita situazione di doversi cercare una squadra. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.