Colpo di scena Casemiro, tifosi increduli: spunta la Juventus

Casemiro si appresta a lasciare il Real Madrid: per lui si è fatta avanti a sorpresa la Juventus. Ecco cosa è avvenuto nelle ultime ore.

La trattativa riguardante Memphis Depay, salvo sorprese, dovrebbe sbloccarsi nella giornata odierna. Al Barcellona, in particolare, andranno due milioni mentre all’olandese è stato garantito un contratto biennale (con opzione per un ulteriore anno) a cifre simili a quelle percepite in Catalogna (7.5 milioni). Il mercato della Juventus, in ogni caso, proseguirà. All’appello, infatti, manca ancora un centrocampista capace di dettare i tempi di gioco e fare da schermo davanti alla difesa. Un elemento alla Casemiro, per intenderci.

In rosa ci sarebbe Arthur tuttavia il brasiliano, dopo il “no” rifilato al Valencia, è stato messo praticamente fuori rosa. Il preferito della dirigenza continua ad essere Leandro Paredes, ritenuto non imprescindibile dal allenatore del Paris Saint Germain Christophe Galtier. L’argentino, dal canto suo, ha fatto sapere di gradire il trasferimento a Torino tuttavia, al momento, manca l’intesa necessaria tra le società.

Ecco perché i bianconeri, da ormai qualche giorno, hanno iniziato a battere altre strade in maniera tale da avere alternative pronte nel caso in cui la trattativa per l’ex Roma dovesse saltare definitivamente. Diversi i nomi vagliati dalla dirigenza tra cui, a sorpresa, proprio quello di Casemiro che a breve diventerà un nuovo giocatore del Manchester United.

Juventus, Allegri aveva chiesto Casemiro alla dirigenza

A rivelare il retroscena è stato oggi ‘Il Corriere dello Sport’. Massimiliano Allegri, in particolare, avrebbe chiamato il centrocampista al fine di capire le sue intenzioni e provare a convincerlo a sposare la causa della Juventus. Un corteggiamento non andato poi a buon fine visto che, di fatto, non si sono “verificate le condizioni giuste per concretizzare un interesse reale”.

Nel futuro del 30enne, come detto, ci sono i Red Devils che verseranno nelle casse del Real Madrid 60 milioni “cash” più ulteriori 10 legati a determinati obiettivi stagionali. Sorride quindi Erik Ten Hag, finito subito nella bufera dopo le due sconfitte in campionato. Allegri, invece, resta preoccupato. La ricerca del centrocampista si complica.