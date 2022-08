Milan, si riapre la trattativa: Maldini tenta il colpo e spiazza tutti

Il Milan tenta un colpo conclusivo di calciomercato per rafforzare ulteriormente la difesa a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Durante gran parte della sessione estiva di trasferimenti a più riprese il Milan ha mantenuto i contatti con il Tottenham per il difensore Japhet Tanganga. Probabilmente la società rossonera si era convinta che il trascorrere delle settimane potesse ammorbidire la posizione degli Spurs sulla formula dell’affare e invece non è andata così.

La proposta del Milan era relativa al prestito con diritto di riscatto per il centrale londinese, ma il Tottenham ha nuovamente chiarito che lascerà partite Tanganga preferibilmente a titolo definitivo.

I contatti ripresi nelle ultime ore hanno quindi riaffermato un concetto già espresso, perciò toccherà adesso al Milan decidere se provarci oppure rimandare al futuro.

Il Milan ci riprova per Tanganga del Tottenham: gli aggiornamenti

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale, i rossoneri non si arrenderanno. Gli ultimi contatti sanno comunque di trattativa riaperta. Quindi si cercherà di trovare un compromesso che possa accontentare in parte il Tottenham, che ha visto il difensore formarsi all’interno del proprio vivaio.

Per il 23enne, infatti, si potrebbe arrivare all’obbligo di riscatto del cartellino, quindi una via di mezzo rispetto alle posizioni dei due club. Evidentemente l’incontro nelle scorse settimane tra i dirigenti del Milan e quelli del Tottenham, tra cui Fabio Paratici, e gli agenti del calciatore ha comunque smosso le acque e convinto i rossoneri a riprovarci, almeno fin quando resterà aperto il mercato. Il Milan dovrà tenere gli occhi aperti poiché a quanto pare Tanganga piace anche all‘Inter. L’ostacolo alla trattativa sarebbe il medesimo riscontrato dai cugini rossoneri e ciò frena il pressing di Marotta, ma ogni novità è plausibile in tempi di mercato.