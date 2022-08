PSG, è ufficiale: Donnarumma e Spalletti al settimo cielo

La notizia ufficiale in casa PSG fa esultare Gianluigi Donnarumma e in un certo senso anche Luciano Spalletti

Il PSG scenderà in campo domani alle 20:45 in trasferta contro il Lille, per la 3^ giornata della Ligue 1. L’obiettivo di Galtier è quello di conquistare un’altra vittoria per stabilire subito le gerarchie del campionato. Ci sono alcune situazioni di mercato da valutare a Parigi, come Paredes e Icardi, ma anche Keylor Navas. Il portiere costaricense è finito prepotentemente nel mirino del Napoli.

Galtier ha deciso di puntare tutto su Gianluigi Donnarumma, dopo il dualismo dell’anno scorso con Keylor che ha fatto solo male al portiere italiano. Ed è notizia di poco fa quella della mancata convocazione del portiere costaricense, che fa esultare sia lo stesso Donnarumma, sia Luciano Spalletti, nonostante i motivi non siano incoraggiante -almeno ufficialmente-.

PSG, Keylor Navas non convocato

Nella lista dei convocati del PSG, non figura Keylor Navas. Ufficialmente, stando al sito del club parigino, per un mal di schiena. Le condizioni del portiere costaricense verranno monitorate di nuovo fra 48 ore. La mancata convocazione dell’ex Madrid fa piacere a due persone in questo caso: Donnarumma, diventato ormai numero uno assoluto del Paris, e anche Luciano Spalletti. Non per il presunto infortunio, ovviamente.

Ma perché questa mancata convocazione non fa altro che alimentare le voci sull’addio di Keylor Navas dal PSG direzione Napoli, che necessita di un portiere. Quel che è certo, è che tutte le parti in causa stanno costantemente lavorando per portare a termine l’operazione e la mancata convocazione in Lille-PSG, in questo momento, è un altro indizio di mercato.