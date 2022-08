Calciomercato Roma, niente effetto Mourinho: il colpo è sfumato

La Roma ha realizzato una campagna acquisti stellare, ma Tiago Pinto è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Mourinho.

Con l’arrivo di Josè Mourinho in panchina la Roma ha inaugurato lo scorso anno un nuovo corso. La società è tornata a vincere, trionfando con la vittoria in Conference League, ma ora la famiglia Friedkin non ha intenzione di fermarsi. La società ha realizzato un grandissimo calciomercato e c’è grande entusiasmo tra i tifosi.

Sono arrivati giocatori duttili e di esperienza internazionale come Matic e Wijnaldum, ma il colpo di questa campagna estiva è senza dubbio il talento argentino Paulo Dybala. La ‘Joya’ è arrivato a parametro zero dopo che non ha trovato l’accordo con la Juventus per il rinnovo. Il club giallorosso ha battuto in extremis la concorrenza di altri top club italiani come Inter e Napoli.

Questi ultimi giorni di calciomercato saranno però roventi. Il ds Tiago Pinto è al lavoro per mandare via gli esuberi e soprattutto completare la rosa in quei reparti dove la rosa ha ancora qualche piccolo problema. In attacco il club giallorosso segue da tempo lo svincolato Belotti, ma deve prima cedere almeno uno tra Afena Gyan e Shomudorov.

Roma, sfuma la pista Bailly

Il club capitolino ha seguito nelle ultime settimane il centrale del Manchester United Eric Bailly, giocatore di esperienza e con le capacità necessarie per un campionato come la Serie A. Bailly era un giocatore gradito a Mourinho, ma il tecnico portoghese dovrà farne a meno.

Secondo quanto riporta Sky Sports UK i Red Devils hanno trovato l’accordo con l’Olympique Marsiglia per un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni. Nuova avventura quindi per Bailly che ripartirà con l’ambizioso club transalpino, società molto attiva in queste ultime settimane di calciomercato. Da chiarire ora se la Roma interverrà o meno sul reparto difensivo.