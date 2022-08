Roma, è fatta per davvero: lo prendono, Mourinho può esultare

La Roma continua ad essere molto attiva sul mercato: l’imminente cessione sblocca la trattativa per il nuovo acquisto.

I numerosi acquisti fin qui concretizzati hanno potenziato la squadra, rendendola una delle principali candidate allo scudetto. La Roma (al lavoro in vista della prossima sfida contro la Cremonese) non intende però fermarsi e nei prossimi giorni continuerà a sfoltire la rosa, al fine di incamerare nuove risorse da destinare ai colpi in entrata. Una cessione, in particolare, appare imminente con grande soddisfazione di José Mourinho.

Felix Afena-Gyan, infatti, è ad un passo proprio dai grigiorossi. I contatti tra le due società sono andati avanti in maniera fruttuosa nelle ultime ore, al punto da rendere quanto mai vicina la fumata bianca. L’accordo, stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato individuato sulla base di 7 milioni ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale da parte dei club coinvolti.

I neo-promossi acquisteranno l’attaccante (autore di 2 gol in 17 presenze in campionato) a titolo definitivo. Un colpo importante per l’allenatore Massimiliano Alvini, chiamato a rilanciarsi dopo la sconfitta rimediata per mano della Fiorentina. Un’operazione apprezzata pure da Mourinho visto che l’addio del classe 2003 consentirà alla Roma di tornare alla carica per Andrea Belotti e portarlo nella capitale in tempi rapidi.

Roma, la cessione di Afena sblocca l’affare Belotti: sorride Mourinho

L’ex capitano del Torino in questi giorni ha ricevuto proposte dal Galatasaray e dal Monaco tuttavia ha deciso di non ascoltarle, dando la massima priorità ai giallorossi. E così, dopo alcuni giorni vissuti in stand-by, l’operazione può finalmente sbloccarsi proprio grazie al trasferimento a sorpresa di Afena (non utilizzato contro la Salernitana) alla Cremonese.

Ora, al direttore generale Tiago Pinto, non resta altro che provare a piazzare gli altri due esuberi che rispondono al nome di Justin Kluivert ed Eldor Shomurodov. Il primo, fuori dai piani di Mourinho, piace molto al Fulham che a breve proverà a farsi avanti ufficialmente. Il secondo, invece, è finito nel mirino del Bologna che conta di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. La Roma, dal canto suo, preferirebbe prevedere l’obbligo fissato a 14 milioni. Si continuerà a trattare. Felix, intanto, prepara le valigie.