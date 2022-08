Lazio, Sarri può ancora perdere il big: spunta la richiesta a Lotito

Novità importanti in casa Lazio. Uno dei big biancocelesti della rosa di Sarri ha chiesto di valutare ancora la cessione.

La Lazio si prepara ad una stagione dove sarà necessario rispondere alla richiesta dei tifosi: provare ad alzare l’asticella. L’anno scorso i biancocelesti hanno conquistato il quarto posto che significa Europa League. Un risultato importante, ma per proseguire il percorso di crescita cominciato sotto la guida di Maurizio Sarri, servirà ovviamente fare uno step successivo. La Champions, chiaramente, ma anche far bene in Europa e, perchè no, valorizzare anche la Coppa Italia.

Tre competizioni e tifosi che si aspettano una stagione da protagonista. Dopo un anno con Sarri, infatti, l’ambiente adesso vuole capire quanto la mano dell’allenatore sarà visibile su tutto il sistema di gioco. Ci sono, però, ancora delle situazioni interne da dover risolvere. Detto di Milinkovic-Savic, ormai pronto a restare a Roma, c’è un altro big biancoceleste che invece potrebbe ancora partire.

Lazio, per Luis Alberto la cessione non è da escludere: la richiesta del giocatore

Un altro dei giocatori top della rosa della Lazio in partenza, sembrava potesse essere Luis Alberto. Il rapporto con Sarri non è stato sempre dei migliori, e proprio questo motivo avrebbe portato il giocatore spagnolo a delle attente valutazioni. Di fatto, lui ed il club si aspettavano un’avanzata concreta del Siviglia che, però, ad oggi non c’è stata.

Se qualcuno ha colto questa situazione come un volano per sancire la definitiva permanenza di Luis Alberto in quel di Roma, pare che le cose da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato potrebbero ancora cambiare. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, sarebbe stato lo stesso calciatore a chiedere a Claudio Lotito di aspettare fino alla fine il Siviglia.

Due giorni fa c’è stato un ulteriore colloquio tra l’entourage del giocatore ed il presidente biancoceleste. Se gli andalusi non dovessero farsi avanti in maniera concreta e convincente entro la fine del calciomercato, allora Luis Alberto si è già detto a mettersi pienamente a disposizione di Sarri.