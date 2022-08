Lazio, il PSG lo strappa a Sarri? Annuncio di mercato a sorpresa

La Lazio ha messo nel mirino un nuovo rinforzo da regalare a Sarri ma il colpo sta per sfumare: c’è l’interesse del PSG.

Ultimi preparativi in casa Lazio, in vista della trasferta odierna sul campo del Torino. I biancocelesti, reduci dalla vittoria al debutto ottenuta ai danni del Bologna, proveranno a piazzare il bis in modo tale da confermarsi al primo posto in classifica. La rosa, grazie agli ultimi innesti, appare più qualitativa rispetto al passato tuttavia, entro il primo settembre, la dirigenza proverà a regalare al tecnico Maurizio Sarri ulteriori rinforzi.

Il profilo ritenuto ideale dal direttore sportivo Igli Tare è quello di Ivan Ilic ormai divenuto, nonostante la giovane età, una colonna portante del Verona. Per lui, nella scorsa stagione, sono arrivati 2 reti e 5 assist in 34 gare complessive (la maggior parte delle quali disputate da titolare). I primi contatti con gli scaligeri sono stati avviati tuttavia riuscire a produrre la tanto auspicata fumata bianca appare quanto mai complicato.

Per due motivi, essenzialmente. Il primo è legato al fatto che il suo ingaggio è subordinato alla cessione di Luis Alberto il quale, nei giorni scorsi, aveva chiesto di poter tornare in Spagna. Il Siviglia (ovvero l’unica squadra che si era mossa concretamente per lui) ha già preso Isco, mettendo così in stand-by la trattativa. Il secondo, invece, consiste nell’irruzione a sorpresa del Paris Saint Germain.

Lazio, Ilic si allontana: il Paris Saint Germain irrompe nella corsa

I transalpini, con l’avvento in panchina di Christophe Galtier, hanno deciso di cambiare strategia e di puntare sui giovani talenti europei. E così, dopo aver acquistato Renato Sanches, ora il club ha spostato i propri riflettori sul centrocampista classe 2001. Un interessamento concreto, stando a quanto riportato oggi dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio.

Le parti avranno modo di confrontarsi nel corso di un imminente meeting che andrà in scena a Milano, al fine di fare il punto della situazione e capire la fattibilità dell’operazione. Probabile che all’incontro prenda parte anche il presidente dei gialloblù Maurizio Setti. Il quale, in questa finestra di mercato, ha provveduto a smontare il Verona che tante soddisfazioni aveva regalato ai tifosi nell’ultimo campionato. Il PSG, dal canto suo, fa sul serio. Il colpo sognato dalla Lazio sta per sfumare.