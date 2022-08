Calciomercato Juventus, il big si allontana: Allegri spiazzato

Il big cercato dalla Juventus per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri adesso apparte più distante rispetto agli scorsi giorni

La Juventus pensa al centrocampo senza dimenticare l’attacco. Massimiliano Allegri resta in attesa di alcune pedine per vedere completa la rosa della sua squadra intanto domani sera si presenterà all’esame Sampdoria per dare continuità alla vittoria ottenuta con il Sassuolo nel primo turno.

Il calciomercato tiene comunque banco. A centrocampo si punta ancora Leandro Paredes, in uscita dal PSG. Per arrivare all’argentino si è aperto più di uno spiraglio in virtù dell’intenzione di Denis Zakaria di cambiare aria. Per il centrocampista svizzero si è registrato l’interesse di due club differenti. Più complicato invece il capitolo relativo all’attacco, reparto in cui Allegri aspetta ancora il vice Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, Depay convocato per la partita con la Real Sociedad, il suo arrivo procede a rilento

Al momento non sembra procedere in maniera spedita neppure la possibilità di portare a Torino Memphis Depay. L’attaccante olandese, come ribadito da ‘Goal.com’, sta trattando la risoluzione contrattuale con il Barcellona, club al quale era arrivato appena un anno fa come svincolato.

Il calciatore non ha ancora raggiunto l’accordo con il club blaugrana quando mancano soltanto dieci giorni alla fine del calciomercato. Un suo possibile passaggio alla Juventus dunque non procede con il vento in poppa. Anzi, c’è anche di più. Depay, infatti, è stato convocato da Xavi Hernandez per la partita di campionato contro la Real Sociedad.

Il calciatore pertanto ha viaggiato con la sua attuale squadra per San Sebastian dove questa sera alle 22 il Barcellona sarà impegnato per riscattare lo scialbo 0-0 interno rimediato all’esordio in campionato contro il Rayo Vallecano. Allegri deve ancora attendere…