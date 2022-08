Mercato Napoli, arriva l’annuncio in diretta: non ci sono più dubbi

Annuncio in diretta del direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di DAZN

Negli ultimi giorni il Napoli si sta mostrando assoluto protagonista del calciomercato. A stretto giro De Laurentiis ha messo a segno un terzetto di colpi di tutto rispetto. E quasi certamente a breve arriverà anche il nuovo portiere.

Sono arrivati Giovanni Simeone dall’Hellas Verona, Tangui Ndombele dal Tottenham e Giacomo Raspadori dal Sassuolo. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di una lunghissima telenovela di mercato che ha visto Napoli e Sassuolo trattare a lungo sul prezzo del cartellino.

Gli azzurri alla fine sono riusciti, per la gioia dei tifosi, a spuntarla e a portare il giovane talento italiano all’ombra del Vesuvio. Raspadori, che ha scelto come numeri di maglia l’81 è stato addirittura già convocato per la gara di oggi contro il Monza al Maradona. Accanto al mercato in entrata il Napoli però è pronto ad operare anche in uscita. Un nome su tutti in lista di sbarco: Fabian Ruiz.

Napoli, Giuntoli su Fabian Ruiz: “E’ sul mercato!”

Il centrocampista spagnolo non è un mistero sia uno dei pezzi pregiati della rosa del Napoli. Il contratto vicino alla scadenza, a giugno 2023, rende Fabian Ruiz una ghiotta occasione di mercato. Negli scorsi giorni si era parlato di lui in merito ad una trattativa con il PSG che coinvolgerebbe anche Keylor Navas.

A fare chiarezza ci ha pensato il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli che ha ammesso la cedibilità di Fabian, ma ha anche dichiarato che c’è ancora distanza tra domanda e offerta. “L’interesse del PSG c’è.” ha dichiarato Giuntoli ai microfoni di DAZN. “Ecco il motivo per cui oggi non è con noi. Ma siamo ancora molto distanti circa le cifre. Siamo comunque molto competitivi e oggi pensiamo ai giocatori che sono qui per giocare contro il Monza.”