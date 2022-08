Derby toscano alle 18:30. La seconda giornata del campionato di Serie A 2022/23 vedrà disputarsi Empoli-Fiorentina.

Tutto pronto per il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, gara valida per il secondo turno di campionato della Serie A 2022/23. Da un lato i padroni di casa sono reduci dal ko contro lo Spezia all’esordio. Dall’altro lato invece la Viola è reduce dalla vittoria contro la Cremonese.

Un match che quindi si preannuncia molto combattuto e nel quale certamente entrambe le squadre vorranno accaparrarsi i tre punti in palio. L’Empoli certamente vorrà sfruttare il fattore campo per iniziare a mettere fieno in cascina, la Fiorentina dal canto suo vuole proseguire la striscia di vittorie e restare a punteggio pieno.

Empoli-Fiorentina, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match:

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami; Satriano, Lammers. All.: Zanetti. A disposizione: Perisan, Fantoni, Ismajli, Cacace, Crociata, Ekong, Grassi, Haas, Fazzini, Degli Innocenti, Baldanzi, Destro, Cambiaghi.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Benassi, Mandragora, Duncan; Kouamé, Jovic, Saponara. All.: Italiano. A disposizione: P. Terracciano, Venuti, Terzic, Ranieri, Nastasic, Amrabat, Bianco, Bonaventura, Maleh, Ikoné, Sottil, Gonzalez, Cabral, Cerofolini.