La sentenza di Allegri è netta: Juventus, le parole fanno discutere i tifosi

La Juventus alla vigilia della sfida di Marassi contro la Sampdoria. In conferenza stampa Allegri è netto, ma la sua sentenza fa discutere i tifosi.

Giornata di vigilia in casa Juventus, che domani sarà in campo contro la Sampdoria tra le mura di Marassi. Una sfida delicata, con i bianconeri determinati a non tradire le attese, nonostante i molti infortuni accaduti dopo l’esordio vincente con il Sassuolo.

Una gara che lo stesso Massimiliano Allegri ha presentato con grande attenzione in conferenza stampa. E dopo aver fatto il punto sulle eventuali partenze, il tecnico livornese ha invitato i suoi alla massima tensione in vista della trasferta di domani.

Anche perché le altre continuano a macinare punti e un eventuale partenza falsa rischierebbe di pesare sul cammino della Juventus, nel lungo periodo.

Juventus, la lotta Scudetto e la sentenza di Allegri: le sue parole fanno discutere i tifosi

E proprio sul confronto con le altre big della Serie A, Massimiliano Allegri si è soffermato nel corso della conferenza stampa di vigilia. E sulla favorita per lo Scudetto, l’ex tecnico di Milan e Cagliari si è detto certo: “I rossoneri restano la favorita per vincere lo Scudetto, almeno sulla carta. L’Inter poi si è rinforzata, ma la stagione è ancora lunghissima. Ci sarà anche la Champions a mischiare le carte”.

Di qui, Allegri si sposta sulla sua Juventus e sentenzia: “Ad oggi non possiamo essere visti noi come favoriti, questo è certo. Se guardiamo i risultati fatti, non possiamo. Ora c’è solo da lavorare e restare in silenzio. Dobbiamo sapere che per vincere le partite ci sarà da soffrire, da lavorare… Non perché sia facile e dovuto vincere quando indossi la maglia della Juventus“.

Una strigliata chiara e tonda da parte di Allegri al suo gruppo. Nonostante il mercato importante e i possibili colpi di coda, la presa di posizione del tecnico bianconero è stata netta. E non ha mancato di creare qualche perplessità tra le fila dei tifosi juventini.