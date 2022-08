Juventus, Allegri spiazza tutti: “In partenza, ma domani gioca”

La Juventus sarà impegnata, nella serata di domani, contro la Sampdoria al Ferraris: in conferenza stampa Allegri ha perciò parlato così.

La Juventus è attesa domani sera allo Stadio Luigi Ferraris per la seconda di campionato. Alle 20:45 andrà infatti in scena il match contro la Sampdoria. Proprio in merito alla gara, quindi, ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Non è mancato il riferimento a un’operazione di mercato in particolare.

La Juventus, quindi, dopo aver superato a pieni voti la prima di questa nuova stagione 2022/23, conquistando contro il Sassuolo tre punti importanti, si prepara per la prima trasferta. Prevista per la serata di domani contro la Sampdoria al Luigi Ferraris. Massimiliano Allegri, con l’occasione, ha parlato solamente pochi minuti fa in conferenza pre-match.

Il suo discorso, oltre al focus sulla gara, ha toccato poi anche un punto in particolare, quello legato alla partenza (poi sfumata, almeno per il momento dato che nel mercato tutto può rapidamente cambiare) di Adrien Rabiot. Il bianconero è stato poi anche elogiato, per quanto fatto vedere in campo negli scorsi impegni. Ecco cos’ha perciò riferito Allegri.

Juventus, parola ad Allegri sull’operazione di mercato non andata a buon fine: “Rabiot? Domani gioca”

In conferenza, Massimiliano Allegri ha esordito così in merito a Sampdoria-Juventus: “Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l’Atalanta creando occasioni. Lì a Genova sono sempre partite difficili, ci saranno momenti della partita dove ci sarà da difendere bene perché quando prendono coraggio con la spinta del pubblico diventa difficile”.

Il suo pensiero, poi, ha riguardato direttamente il francese e la situazione di mercato che l’ha visto coinvolto: “Innanzitutto domani Rabiot gioca. Sul mercato e sui giocatori è normale che ci siano possibilità che possano partire. E che società vadano a chiedere se giocatore dà disponibilità. È stato in partenza, anche se l’anno scorso Rabiot ha fatto un’ottima stagione”.