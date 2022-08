“Era rigore”: caos Napoli-Monza, scoppia la polemica

Napoli-Monza, caos e polemiche nei primissimi minuti di gioco. Il club partenopeo protesta subito con il direttore di gara.

Napoli-Monza è iniziata da pochi minuti. La prima gara allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta per mister Luciano Spalletti è ferma sullo 0-0 contro il Monza di Giovanni Stroppa. Ad avere il pallino del match sono gli azzurri che stanno schiacciando nella propria metà campo la formazione brianzola.

La formazione di casa è andata vicina al gol in un paio di occasioni. A provarci anche Kim Min-jae, nuovo acquisto dei partenopei, che si è reso subito pericolosissimo con un colpo di testa nei primi minuti di partita.

Napoli-Monza, la moviola: Anguissa chiede un rigore

Al minuto 11 il match si è decisamente infiammato. La SSC Napoli, durante un’azione a ridosso dell’area di rigore del Monza, ha protestato con il direttore di gara Fourneau. L’arbitro, infatti, è stato accerchiato dai calciatori azzurri. Il motivo? Un presunto tocco di braccio di un giocatore biancorosso in area di rigore.

Zambo Anguissa è andato alla conclusione dall’interno dell’area di rigore del Monza. Il suo tiro, però, è stato stoppato dall’intervento difensivo di Andrea Ranocchia. L’ex Inter si è immolato per salvare la sua porta, ma sembrerebbe aver toccato il pallone con un braccio. Il direttore di gara ha fermato il gioco per qualche istante per un check con il VAR. Per l’arbitro e per Irrati, però, tutto regolare. Il gioco è poi proseguito normalmente. Non sembrano averla presa bene i supporters partenopei che sui social hanno riversato tutto il proprio disappunto: “Era rigore netto”, scrive un utente.