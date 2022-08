Depay, la Juventus riflette. Milik è l’alternativa: c’è l’accordo

La Juventus ha chiuso l’accordo per Milik, ma riflette sulle nuove richieste di Depay giunte in queste ore

Sono ore di riflessione in casa Juventus. Il club bianconero ha intenzione di chiudere in questa settimana la questione vice Vlahovic e il primo nome in lista resta quello di Memphis Depay. Una volta definito l’accordo con il Barcellona, costretto a liberare sia l’olandese che Aubameyang per poter iscrivere Koundé, sono sorte però nuove difficoltà con il calciatore.

L’intesa e l’ottimismo dei giorni scorsi hanno fatto posto a una nuova richiesta economica al rialzo da parte dell’entourage dell’attaccante, che punta a uno stipendio da circa 7 milioni netti (dietro la quale potrebbe esserci il corteggiamento di un club di Premier).

Juventus, Milik è la prima alternativa a Depay

La Juventus ha messo in ghiaccio la trattativa e, nel frattempo, si è mossa su altri tavoli, tornando su uno che conosce benissimo: quello di Arkadiusz Milik. Il polacco, cercato più volte negli ultimi anni, è la prima alternativa all’azulgrana e la dirigenza torinese ha definito nel weekend l’eventuale operazione sia con il Marsiglia (prestito oneroso con diritto di riscatto) che con il giocatore.

Ora la Juve deve soltanto scegliere tra accontentare Depay o optare per un’opzione relativamente low-cost, liberando risorse utilizzabili, magari, per Paredes.