“Hanno riportato Lukaku”: Juve-Depay, il retroscena fa esultare Allegri

La Juventus di Allegri sta cercando di prendere Depay dal Barcellona e proprio sull’olandese c’è un cuorioso retroscena.

Dopo una prima mezz’ora contraddistinta da più di qualche difficoltà, la Juventus ha sconfitto meritatamente il Sassuolo per 3-0. A sbloccare il match contro gli emiliani è stato Angel Di Maria che, però, ha riportato un infortunio che lo farà restare ai box per circa un mese. Gli altri due gol bianconeri sono stati siglati da Dusan Vlahovic, ma la ‘Vecchia Signora’ sta cercando comunque anche un altro attaccante.

La Juventus, infatti, vuole un altro centravanti che possa sia affiancare il calciatore serbo che sostituirlo in caso di una sua assenza. Il giocatore più vicino per coprire questi due ruoli è sicuramente Memphis Depay.

Per vedere l’olandese con la maglia bianconera, però, bisogna limare ancora qualche dettaglio. La Juventus, infatti, ha un accordo con Depay sulla base di un contratto biennale (più un’opzione per il terzo) a 5 milioni di euro all’anno più uno e mezzo di bonus, ma non c’è quello tra il Barcellona ed il calciatore per la buonuscita di quest’ultimo. Proprio su questa trattativa c’è un curioso retroscena che fa gioire Massimiliano Allegri.

Juve, il retroscena che fa esultare Allegri: gli interessi di Depay sono curati dallo stesso studio legale di Lukaku

Come scritto da ‘Tuttosport’, infatti, lo studio legale, con a capo l’avvocato Ledure, che cura gli interessi di Depay è lo stesso che ha riportato Romelu Lukaku all’Inter ed ha tutta l’intenzione di piazzare un altro colpo molto importante. La Juventus punta proprio su tale aspetto per cercare di chiudere per il centravanti.

Massimiliano Allegri vorrebbe avere Depay a propria disposizione già per la prossima gara di campionato contro la Sampdoria di Giampaolo, ma tutto dipende dal Barcellona. La Juventus, di fatto, non è intenzionata a partecipare alla buonuscita dell’attaccante e, quindi, aspetta il passo in avanti dei catalani.