“Finalmente…”: annuncio Juventus, la società esce allo scoperto

La Juventus è ancora in attesa di chiarire tutti gli scenari di calciomercato, ma dalla società trapela un’opinione molto schietta sul presente.

Mancano pochi giorni e poi lo staff medico della Juventus insieme agli specialisti valuteranno il miglioramento della condizione di Angel Di Maria. L’argentino potrebbe rientrare dall’infortunio prima del previsto o dovrà trascorrere circa un mese. Certo è che in occasione della sfida contro la Sampdoria, Allegri ha trovato già un primo antidoto all’assenza dell’ex PSG, schierando in attacco Cuadrado e Kostic con Vlahovic centrale.

Ai microfoni di ‘DAZN’ pochi minuti prima del fischio d’inizio del match valido per la seconda giornata di campionato, il vice presidente Pavel Nedved è intervenuto così sul tema calciomercato: “Siamo vigili e valutiamo ciò che offre il mercato. Vedendo formazione e infortunio, stiamo pensando di entrare nel mercato. Depay, ad esempio, è in uscita dal Barcellona. Può giocare anche da esterno, è uno dei nomi che stiamo valutando come è normale che sia”.

Prima di pensare a ciò che manca, il dirigente guarda il bicchiere mezzo pieno e si sofferma su chi c’è, ovvero Filip Kostic. Un giocatore, posizionato da esterno nella seconda sfida di campionato, duttile e intelligente tatticamente.

Juventus, Nedved esalta Kostic: “Finalmente un mancino che…”

Il vice presidente si è soffermato sulle qualità e caratteristiche del 29enne acquistato dall’Eintracht Francoforte, dicendo: “Sono contento del suo arrivo, è un mancino che finalmente vedo giocare a sinistra. Ormai tutti i mancini stanno sulla destra. Vedere un giocatore mancino che gioca a sinistra fa molto piacere. Mi ha fatto un’ottima impressione”.

Sul mercato aperto a campionato iniziato, infine, Nedved ha dichiarato apertamente: “È normale. Chiaramente è un disturbo per i giocatori chiacchierati, non sono tranquilli. Sulla loro testa influisce molto…”.