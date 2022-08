Calciomercato Milan, il club si cautela: Maldini ha deciso

Il Milan è pronto ad intervenire sul mercato. C’è un obiettivo numero uno, ma Maldini ha deciso di cautelarsi con altri due nomi

Il Milan guarda agli ultimi colpi di mercato. I rossoneri sono impegnati negli ultimi ritocchi al fine di regalare a Pioli una squadra competitiva per difendere il titolo in Italia e tornare competitivi in Europa.

Due sono al momento gli ambiti sui quali la dirigenza rossonera si sta maggiormente concentrando. C’è la difesa, con Japhet Tanganga le cui quotazioni sono salite dopo l’ennesima panchina al Tottenham di Conte. Per il giovane difensore inglese le porte degli Spurs sembrano essere chiuse e quindi un’avventura in Italia non è da escludere.

C’è poi la questione centrocampo con il nome caldo che è quello del nigeriano Raphael Onyedika. Il classe 2001 del Midtjylland ha una valutazione contenuta ed abbordabile, ma l’accordo non è ancora stato trovato. Resta l’opzione numero uno, ma il duo Maldini e Massara si sta tutelando. Ci sono infatti altri due nomi sui quali i rossoneri potrebbero spingere qualora la trattativa con Onyedika non si concretizzasse.

Milan, due nomi se salta Onyedika

Onyedika resta l’opzione numero uno. Il centrocampista nigeriano che quest’anno è già sceso 9 volte in campo con il Midtjylland è il preferito di Maldini. Il dirigente però si sta, viste le difficoltà riscontrate nella trattativa, tutelando con altri due nomi.

Si tratta, secondo quanto riportano i colleghi di Sky Sport, di Jean Onana del Bordeaux e di Aster Vranchkx del Wolfsburg. Il primo, camerunense classe 2000, ha un valutazione simile a quella di Onyedika, ossia una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Per il secondo, classe 2002 nato in Belgio, il Milan potrebbe essere costretto a sborsare un po’ di più. Il Wolfsburg valuta infatti l’ex KV Mecheleen 10 milioni di euro.