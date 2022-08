“Scherzano col fuoco…”: Atalanta-Milan, la sentenza sull’episodio è netta

Atalanta e Milan hanno pareggiato ieri sera con il risultato di 1-1, ma c’è stato un episodio che sta facendo ancora discutere.

La seconda giornata di campionato si concluderà questa sera con le gare Roma-Cremonese e Sampdoria-Juventus. I giallorossi ed il team di Massimiliano Allegri devono cercare di vincere se vogliono rispondere ai successi rotondi di Inter e Napoli.

Se i nerazzurri ed i partenopei hanno vinto contro Spezia e Monza, il Milan ha dovuto lasciare due punti al Gewiss Stadium. I rossoneri, infatti, non sono andati oltre il pari contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Il ‘Diavolo’ è stato comunque bravo a pareggiare la rete iniziale di Malinovskyi con il bel gol di Bennacer realizzato al 70′ della seconda frazione di gara.

Dopo il gol del pareggio realizzato dal centrocampista, il Milan ha sfiorato il successo con varie occasioni, soprattutto con quella di Origi. Tuttavia la gara tra l’Atalanta ed i rossoneri è stata contraddistinta anche da un episodio arbitrale che sta facendo ancora molto rumore anche nella giornata di oggi.

Atalanta-Milan, la sentenza di Pistocchi: “Hateboer su Leao era da cartellino rosso”

Al 48’, infatti, Hateboer è stato ammonito dall’arbitro Maresca per un brutta scivolata su Leao. In molti hanno contestato la decisione del direttore di gara, lamentandosi che il giocatore atalantino meritasse di più: ovvero il cartellino rosso.

Della stessa opinione è il giornalista Maurizio Pistocchi, il quale si è espresso così su ‘Twitter’: “Se ci fosse trasparenza, il designatore Rocchi dovrebbe spiegare a tutti come è possibile che il fallo di Hateboer su Leao sia da GIALLO e non da ROSSO per l’arbitro Maresca. E come sia stato possibile che il VAR Valeri non intervenga per correggerlo. Scherzano col fuoco…”.