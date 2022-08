Roma, la sfortuna è senza fine: altra mazzata tremenda per Mourinho

Dopo Wijnaldum potrebbe essere arrivato anche un altro pesante infortunio in casa Roma: preoccupazione per il pupillo di Mourinho.

La Roma è in campo allo Stadio Olimpico per la gara da giocare contro la Cremonese in questo posticipo di Serie A e della seconda giornata. Sul finire del primo tempo, tuttavia, è successo ciò che nessun si sarebbe aspettato. E che, soprattutto, ora spaventa sia Mourinho sia i tifosi giallorossi.

Non è propriamente un buon momento per la Roma. Dopo l’infortunio di Wijnaldum, arrivato ieri nel corso della seduta di allenamento, è arrivato adesso anche quello di Nicolò Zaniolo.

Sul finire del primo tempo, infatti, a causa di uno scontro di gioco, Nicolò Zaniolo è finito a terra. Cadendo, però, male sulla spalla. La forte botta l’ha poi tenuto bloccato a terra per la brutta caduta, costringendo i sanitari a entrare velocemente.

Roma-Cremonese, bruttissime notizie per Mourinho: Zaniolo costretto a lasciare il campo, infortunio alla spalla

Zaniolo è stato perciò costretto a chiedere il campo ed è stato sostituito da El Shaarawy. Si teme l’uscita della spalla per il calciatore. Non è infatti riuscito ad uscire sulle sue gambe, ma ha richiesto l’aiuto di una vettura medica che l’ha condotto fuori dal rettangolo di gioco. Con l’intero stadio che intonava il suo nome.