Calciomercato Roma, l’annuncio di Tiago Pinto spiazza i tifosi

Calciomercato Roma, dopo l’infortunio arriva anche l’annuncio di Tiago Pinto: ecco qual è il pensiero del club giallorosso.

Le ultime ore non sono state semplici in casa Roma. La squadra affidata a José Mourinho dovrà fare a meno, infatti, di un giocatore importante. Nel pre-gara di Roma-Cremonese, in corso in questo momento, ha proprio di questo parlato Tiago Pinto ai microfoni di ‘Dazn’.

L’infortunio rimediato nella giornata di ieri in allenamento da Georginio Wijnaldum è arrivato in casa Roma come un fulmine a ciel sereno. Il centrocampista, voluto fortemente dal club e arrivato dopo una lunga trattativa, ora si ritrova ad essere alle prese con una frattura della tibia.

Nel pre-partita di Roma-Cremonese, che sta andando in scena allo Stadio Olimpico proprio in questi minuti, ha parlato della situazione che si è venuta a creare Tiago Pinto. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo giallorosso ai microfoni di ‘Dazn’.

Roma, Tiago Pinto parla dell’infortunio di Wijnaldum e si sofferma sulle questioni di mercato: queste le sue parole

Così Tiago Pinto, prima del fischio d’inizio di Roma-Cremonese, ha quindi parlato di quanto successo nel corso della seduta di allenamento svolta nella giornata di ieri dalla squadra. Il direttore sportivo giallorosso ha rivelato a ‘Dazn’ : “Eravamo in una onda positiva ma questo è il calcio, non possiamo lamentarci. Queste cose succedono, dispiace. Abbiamo impiegato tanto a portare Gini qua e lui ha impiegato poco a diventare della nostra famiglia”.

“Alla ricerca di un altro centrocampista? ​​Avremo tempo per pensare a questo. Ci fermeremo un attimo per capire cosa sarà meglio per lui e sono certo che tornerà più forte. Le ultime ore sono state pesanti per noi, detto questo abbiamo ancora tempo“, questo l’annuncio di Tiago Pinto che non lascia molti dubbi.