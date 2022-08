“Esonero immediato”, caos Juventus: è successo dopo la Sampdoria

La Juventus scivola a Marassi contro la Sampdoria e al triplice fischio esplode la rabbia dei tifosi. Nel mirino finisce Allegri.

Uno 0-0 che impedisce alla Juventus di arrivare alla terza giornata a punteggio pieno. Una brutta notizia per Allegri e i tifosi bianconeri, che ospiteranno la Roma di Mourinho allo Stadium con già due punti di svantaggio. E tanti dubbi ancora da dover risolvere, dentro e fuori dal campo.

Anche perché la prestazione di Marassi è stata tutt’altro che brillante. La Juventus si è impelagata in uno 0-0 dove il gioco dei bianconeri si è dimostrato mesto ed opaco. Con la Sampdoria addirittura più vicina alla rete del vantaggio rispetto alla formazione di Allegri.

Lo stesso Massimiliano Allegri che, adesso, è finito nuovamente nel mirino dei tifosi, non appena dopo il triplice fischio della gara vista questa sera al Ferraris di Genova.

Juventus male a Genova, Allegri finisce nel mirino dei tifosi: esplodono i social

Ed ecco, allora, che i social bianconeri sono ribolliti di rabbia. “Esonero immediato“: questo il sentito che sta accomunando i tanti supporters della Juventus, tornati a far riecheggiare gli hastag #AllegriOut al termine della gara tra bianconeri e blucerchiati.

“Ti ho difeso fino all’ultimo, pensavo fossi l’allenatore giusto per farci tornare a vincere. Pensavo che dopo due anni saresti stato lo stesso. Ma a quanto pare non è così. Oggi, per la prima volta”: così qualche utente commenta deluso il pareggio contro la Sampdoria.

Un pareggio che non rappresenta il miglior biglietto da visita possibile per la Juventus, chiamata al primo grande incrocio della propria stagione il prossimo weekend, quando allo Stadium arriverà la temibile Roma di Mourinho e dell’ex Dybala.