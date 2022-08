“Agente in sede”: Inter, contatti in corso per la fumata bianca

Inter, l’intesa per chiudere il colpo può arrivare prima del previsto. L’agente è piombato nella sede del club nerazzurro.

L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per concludere la sessione estiva di calciomercato. Nonostante il club nerazzurro abbia già portato a Milano Lukaku, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani e Onana, la dirigenza continua a lavorare senza sosta per regalare ai tifosi ed all’allenatore nuovi innesti da inserire in rosa.

Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno una lista dei desideri sulla quale sembrerebbe esserci anche il nome di Francesco Acerbi. Il difensore è in rotta di collisione oramai da diverso tempo con la Lazio di Claudio Lotito e con la tifoseria biancoceleste. Per questo motivo, sembra quasi inevitabile una sua partenza durante i prossimi giorni.

Calciomercato Inter, l’agente di Acerbi arriva in sede

Il futuro di Acerbi, però, non è ancora stato deciso. Potrebbe finire all’Inter, ma prima servirà trovare la giusta intesa per chiudere la trattativa positivamente. A tal proposito ci sta lavorando Federico Pastorello, il suo agente, che proprio in questi minuti potrebbe dare una sterzata decisiva al destino del suo assistito.

Come riferisce il portale ‘Tuttomercatoweb.com’, il procuratore Pastorello è arrivato pochi minuti da nella sede del club lombardo per un colloquio con la dirigenza nerazzurra. Le parti sono al lavoro per trovare l’intesa finale e per provare a chiudere il trasferimento. Qualora arrivasse la stretta di mano definitiva, il calciatore potrebbe trasferirsi a Milano già nelle prossime ore.