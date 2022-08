Inter, Acerbi ma non solo: Marotta tentenna, in pole altri due nomi

La ricerca spasmodica di un difensore. L’Inter ci sta provando, occhio per a due nomi che sono in cima alla lista.

L’Inter continua la sua ricerca spasmodica di un difensore che possa fare al caso di Simone Inzaghi. Ecco perchè Beppe Marotta sta lavorando assiduamente per cercare di mettere le mani su un elemento che possa fare al caso dell’allenatore.

Il nome che ha tenuto banco in queste ore è di sicuro quello di Francesco Acerbi. Elemento di assoluto affidamento, nel giro della nazionale ma anche giocatore che nel tempo ha dimostrato di poter essere utile anche ad altre compagini oltre alla Lazio.

Eppure, Marotta ha ben chiaro quelle che sono le priorità della sua squadra. Il difensore, certo, che sia assolutamente in grado di sposare subito le idee di Inzaghi. Ecco perchè, ad oggi, l’affare Acerbi non ha ancora preso il via.

Inter, c’è Acerbi ma occhio ad altri due nomi

Insomma, l’attenzione dell’Inter verte su altri elementi. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il nome che resta in pole nella lista nerazzurro è quello di Trevoh Chalobah. Il Chelsea, però, dovrebbe convincersi ad accettare il prestito.

In alternativa, e questa volta è il ‘Corriere dello sport’ ad lanciare l’alternativa, c’è Akanji, In questo caso, però, prima di passare all’interno in prestito, il giocatore dovrebbe andare rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023.