Mercato Juventus, doccia fredda per i tifosi: la sentenza è severa

La Juventus lavora notte e giorno per rifinire la rosa, ma la sentenza spegne l’entusiasmo dei tifosi. Il verdetto è severo.

Lo 0-0 di Genova ha riportato a galla qualche perplessità, ma le tante assenze influiscono chiaramente su questo avvio di campionato bianconero. Lo sa bene la Juventus, che adesso è al lavoro sul mercato per rifinire la rosa di Allegri entro l’ultimo giorno disponibile.

Al tecnico livornese serve un centrocampista ed un attaccante. Soprattutto quest’ultimo, visto che nelle rotazioni dell’ex Milan e Cagliari manca un vero e proprio alter ego di Dusan Vlahovic.

Alter ego che la Juventus avrebbe trovato in Arkadiusz Milik, ormai in uscita dal Olympique Marseille e pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza pluriennale con la maglia del Napoli.

Juventus-Milik, la sentenza è severa: Capello ci va giù pesante

Nome di Milik che, però, non sembra scaldare troppo gli addetti ai lavori. Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Fabio Capello non è tenero nei confronti del polacco. Soprattutto per quanto riguarda la scelta strategica della Juventus.

“Ad oggi nella rosa bianconera c’è pochissima qualità. Adesso sento parlare di Milik… Non è un giocatore importante, uno che fa la differenza. Non è il profilo che i tifosi della Juventus sognano di vedere allo Stadium. Per carità, è un buon giocatore, ma non può essere certo uno dei titolari di questa squadra”.

Sentenzia così, dunque, l’ex tecnico di Juventus e Roma. Il nome di Milik non entusiasma Capello, che ha tirato le orecchie alla dirigenza bianconera per la scelta di puntare sul polacco. Per l’arrivo dell’ex Napoli manca ancora qualcosa, ma la critica sportiva sembra già avere la propria idea sul possibile nuovo colpo di Nedved e Cherubini.