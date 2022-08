Il big saluta ufficialmente tutti: Napoli, arriva l’annuncio

Il Napoli ha attuato una vera e propria rivoluzione, visti i tanti nuovi arrivi nel team di Luciano Spalletti.

Dopo aver battuto il Verona ed il Monza nelle prime due giornate di campionato, il Napoli di Luciano Spalletti è ora atteso da un match, almeno sulla carta, molto più difficile. I partenopei, infatti, domenica sera sfideranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano all’Artemio Franchi.

I toscani, quindi, rappresenteranno il primo esame della stagione per il Napoli. Gli azzurri arriveranno al match di domenica sicuramente con tanto entusiasmo sia per le due vittorie in campionato che per gli ultimi colpi di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli in sede di calciomercato.

Il Napoli, di fatto, è stato tra le squadre protagoniste di questo mercato estivo, considerando che tra le fila azzurre ci sono stati tanti nuovi arrivi. Tra questi sicuramente è Kvaratskhelia quello che ha impressionato di più, anche se giocatori come Raspadori, Ndombele e Simeone ancora devono giocare un minuto. Proprio uno di questi tre calciatori ha voluto dire addio alla sua ex squadra.

Napoli, Simeone saluta ufficialmente il Verona ed i tifosi gialloblù: “Volevo ringraziarvi per ogni momento vissuto”

Giovanni Simeone, infatti, ha voluto dire addio al Verona tramite un post pubblicato sul suo profilo ufficiale di ‘Instagram’: “Caro Verona, cari gialloblù. Dopo giorni molto intensi, volevo ringraziarvi per ogni momento vissuto ed ogni dimostrazione di affetto che mi avete trasmesso durante l’anno”.

L’addio dell’argentino poi continua: “Ho trovato una città che vive per il calcio, che vive per l’Hellas. Volevo dire grazie a tutti per avermi dato tutto questo. E spero che abbiate sempre di me gli stessi bei ricordi che mi porterà dietro di quest’ultima annata incredibile che ci siamo goduti al massimo. GRAZIE”.