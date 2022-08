Napoli, ora è ufficiale: De Laurentiis esulta, pioggia di milioni per lui

Il Napoli riceve un gruzzoletto di denaro interessante nel momento di maggiore sforzo per completare la rosa del tecnico Luciano Spalletti

Giorni febbrili in casa Napoli per completare il mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis ha fissato le visite mediche di Tanguy Ndombele, in attesa che si definisca pure il passaggio di Fabian Ruiz al PSG, e sta chiudendo anche l’operazione con il Sassuolo per il trasferimento di Giacomo Raspadori alla corte di Luciano Spalletti.

Successivamente, si penserà pure al portiere. Con Keylor Navas, apprezzato pubblicamente pure dal napoletano doc Fabio Cannavaro, in corsa per occupare i pali della porta partenopea. Nel frattempo, per le casse del club arrivano pure notizie positive. Queste arrivano dalla Francia.

Napoli, l’Olympique Marsiglia ha riscattato Milik: alla società di De Laurentiis vanno 8 milioni di euro

Buone notizie per le casse del Napoli. Si sono infatti ingrossate con i soldi provenienti da Oltralpe. L’Olympique Marsiglia ha versato otto milioni di euro per il riscatto di Arek Milik. L’attaccante polacco si era trasferito in prestito con obbligo di riscatto alla società francese.

Dopo l’anno e mezzo di prestito, da gennaio a giugno 2022, è scattato l’obbligo di riscatto, che la squadra transalpina appena tornata in Champions League ha esercitato, come ricordato da ‘calcionapoli24’.



Al Napoli dunque è andata una cifra interessante. L’accordo tra le società prevede inoltre altri 4 milioni di euro legati ad alcuni bonus. Il totale potrebbe dunque salire a 12 milioni.

Il calciatore guadagna nel club francese 3.7 milioni di euro e da qualche giorno condivide lo spogliatoio con il cileno Alexis Sanchez, altra vecchia conoscenza del calcio italiano.



Il polacco, classe 1994, è rimasto all’asciutto nelle prime due giornate di campionato in cui il Marsiglia ha vinto all’esordio, in casa, contro lo Stade Reims (4-1) e pareggiato con lo Stade Brestois (1-1). In questa seconda gara, Milik ha rimediato un cartellino giallo nel primo tempo.