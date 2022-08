“Servono tre mesi”: Roma, doccia gelata per Mourinho e i tifosi

La Roma costretta a tornare sul mercato dopo l’infortunio rimediato di recente dal top player: il suo rientro in campo appare lontano.

Sei punti e primo posto in classifica, in coabitazione con il Napoli e l’Inter. La Roma, in ogni caso, continua ad essere un cantiere aperto a causa degli infortuni registrati nei giorni scorsi. Nicolò Zaniolo ad esempio, in seguito alla lussazione rimediata nel corso della sfida vinta ieri ai danni della Cremonese, sarà costretto a restare ai box per almeno tre settimane.

Il rientro in campo potrebbe avvenire in occasione della settima giornata, che vedrà i giallorossi ospitare all’Olimpico l’Atalanta. Tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami strumentali a cui verrà sottoposto, più avanti, il trequartista. Georginio Wijnaldum, invece, tornerà a disposizione del tecnico dei capitolini Josè Mourinho soltanto nel 2023.

L’olandese (frattura della tibia destra), in queste ore, sta valutando il da farsi. Due le soluzioni possibili: la prima prevede una terapia conservativa, la seconda un’operazione chirurgica. Pro e contro andranno soppesati bene, con il giocatore che appare intenzionato a fare di tutto per evitare di saltare i Mondiali in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

Roma, il medico dell’Under 21 commenta l’infortunio di Wijnaldum

Lo staff medico della Roma a breve avrà modo di confrontarsi insieme al Paris Saint Germain (proprietario del cartellino) e della Nazionale Oranje al fine di fare il punto della situazione e capire in che direzione procedere. Il professor Angelo De Carli, ortopedico della Nazionale Italiana Under 21, dal canto suo non ha alcun dubbio a riguardo. “Sono convinto che se siamo di fronte ad una frattura composta la soluzione migliore sia la terapia conservativa”.

Lo specialista, intervistato da ‘Centro Suono Sport’, è poi andato avanti parlando dei tempi di recupero. “Servono tre mesi per avere un margine di sicurezza e non avere problemi, non esiste qualcosa che possa accelerare di molto questo tipo di frattura. Mettendo un chiodo o una placca si fisserebbe la frattura e il giocatore potrebbe allenarsi, ma i tempi di recupero comunque sono quelli”. Uno stop inatteso, quello di Wijnaldum, che costringerà la Roma a tornare sul mercato: diversi i profili al vaglio tra cui quello dello svincolato Florian Grillitsch.